Відомо, скільки хворих на коронавірус виявили в Україні за останню добу
Сьогодні, 09:23
5182 нових випадків коронавірусної хвороби COVID-19 зафіксували в Україні станом на 13 лютого 2021 року. Зокрема, захворіли 330 дітей та 226 медпрацівників.
Про це повідомив міністр охорони здоров'я Максим Степанов у своєму фейсбуці.
Також за минулу добу:
- госпіталізували – 1 889 осіб;
- летальних випадків – 111;
- одужало – 6 144;
- зробили тестувань за добу – 40 806 (зокрема методом ПЛР – 25 059, методом ІФА – 15 747).
За весь час пандемії в Україні:
-захворіло – 1 268 049 осіб;
одужало – 1 112 299 осіб;
летальних випадків – 24 285;
-проведено ПЛР-тестувань – 6 525 209.
За останню добу найбільшу кількість підтверджених випадків зареєстрували у Івано-Франківській (668), Закарпатській (485), Чернівецькій (384), Вінницькій (365) та Львівській (329) областях.
Кількість захворювань в регіонах за добу:
м. Київ – 320 випадків;
Вінницька область – 365 випадків;
Волинська область – 112 випадків;
Дніпропетровська область – 173 випадки;
Донецька область – 140 випадків;
Житомирська область – 234 випадки;
Закарпатська область – 485 випадків;
Запорізька область – 136 випадків;
Івано-Франківська область – 668 випадків;
Київська область – 265 випадків;
Кіровоградська область – 34 випадки;
Луганська область – 55 випадків;
Львівська область – 329 випадків;
Миколаївська область – 79 випадків;
Одеська область – 183 випадки;
Полтавська область – 137 випадків;
Рівненська область – 114 випадків;
Сумська область – 130 випадків;
Тернопільська область – 135 випадків;
Харківська область – 289 випадків;
Херсонська область – 23 випадки;
Хмельницька область – 127 випадків;
Черкаська область – 164 випадки;
Чернівецька область – 384 випадки;
Чернігівська область – 101 випадок.
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Про це повідомив міністр охорони здоров'я Максим Степанов у своєму фейсбуці.
Також за минулу добу:
- госпіталізували – 1 889 осіб;
- летальних випадків – 111;
- одужало – 6 144;
- зробили тестувань за добу – 40 806 (зокрема методом ПЛР – 25 059, методом ІФА – 15 747).
За весь час пандемії в Україні:
-захворіло – 1 268 049 осіб;
одужало – 1 112 299 осіб;
летальних випадків – 24 285;
-проведено ПЛР-тестувань – 6 525 209.
За останню добу найбільшу кількість підтверджених випадків зареєстрували у Івано-Франківській (668), Закарпатській (485), Чернівецькій (384), Вінницькій (365) та Львівській (329) областях.
Кількість захворювань в регіонах за добу:
м. Київ – 320 випадків;
Вінницька область – 365 випадків;
Волинська область – 112 випадків;
Дніпропетровська область – 173 випадки;
Донецька область – 140 випадків;
Житомирська область – 234 випадки;
Закарпатська область – 485 випадків;
Запорізька область – 136 випадків;
Івано-Франківська область – 668 випадків;
Київська область – 265 випадків;
Кіровоградська область – 34 випадки;
Луганська область – 55 випадків;
Львівська область – 329 випадків;
Миколаївська область – 79 випадків;
Одеська область – 183 випадки;
Полтавська область – 137 випадків;
Рівненська область – 114 випадків;
Сумська область – 130 випадків;
Тернопільська область – 135 випадків;
Харківська область – 289 випадків;
Херсонська область – 23 випадки;
Хмельницька область – 127 випадків;
Черкаська область – 164 випадки;
Чернівецька область – 384 випадки;
Чернігівська область – 101 випадок.
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