Відомо, скільки хворих на коронавірус виявили в Україні за останню добу





Про це повідомив міністр охорони здоров'я Максим Степанов у своєму фейсбуці.



Також за минулу добу:



- госпіталізували – 1 889 осіб;

- летальних випадків – 111;

- одужало – 6 144;

- зробили тестувань за добу – 40 806 (зокрема методом ПЛР – 25 059, методом ІФА – 15 747).



За весь час пандемії в Україні:



-захворіло – 1 268 049 осіб;

одужало – 1 112 299 осіб;

летальних випадків – 24 285;

-проведено ПЛР-тестувань – 6 525 209.



За останню добу найбільшу кількість підтверджених випадків зареєстрували у Івано-Франківській (668), Закарпатській (485), Чернівецькій (384), Вінницькій (365) та Львівській (329) областях.

Кількість захворювань в регіонах за добу:



м. Київ – 320 випадків;

Вінницька область – 365 випадків;

Волинська область – 112 випадків;

Дніпропетровська область – 173 випадки;

Донецька область – 140 випадків;

Житомирська область – 234 випадки;

Закарпатська область – 485 випадків;

Запорізька область – 136 випадків;

Івано-Франківська область – 668 випадків;

Київська область – 265 випадків;

Кіровоградська область – 34 випадки;

Луганська область – 55 випадків;

Львівська область – 329 випадків;

Миколаївська область – 79 випадків;

Одеська область – 183 випадки;

Полтавська область – 137 випадків;

Рівненська область – 114 випадків;

Сумська область – 130 випадків;

Тернопільська область – 135 випадків;

Харківська область – 289 випадків;

Херсонська область – 23 випадки;

Хмельницька область – 127 випадків;

Черкаська область – 164 випадки;

Чернівецька область – 384 випадки;

Чернігівська область – 101 випадок.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. 5182 нових випадків коронавірусної хвороби COVID-19 зафіксували в Україні станом на 13 лютого 2021 року. Зокрема, захворіли 330 дітей та 226 медпрацівників.Про це повідомив міністр охорони здоров'я Максим Степанов у своєму фейсбуці.Також за минулу добу:- госпіталізували – 1 889 осіб;- летальних випадків – 111;- одужало – 6 144;- зробили тестувань за добу – 40 806 (зокрема методом ПЛР – 25 059, методом ІФА – 15 747).За весь час пандемії в Україні:-захворіло – 1 268 049 осіб;одужало – 1 112 299 осіб;летальних випадків – 24 285;-проведено ПЛР-тестувань – 6 525 209.За останню добу найбільшу кількість підтверджених випадків зареєстрували у Івано-Франківській (668), Закарпатській (485), Чернівецькій (384), Вінницькій (365) та Львівській (329) областях.Кількість захворювань в регіонах за добу:м. Київ – 320 випадків;Вінницька область – 365 випадків;Волинська область – 112 випадків;Дніпропетровська область – 173 випадки;Донецька область – 140 випадків;Житомирська область – 234 випадки;Закарпатська область – 485 випадків;Запорізька область – 136 випадків;Івано-Франківська область – 668 випадків;Київська область – 265 випадків;Кіровоградська область – 34 випадки;Луганська область – 55 випадків;Львівська область – 329 випадків;Миколаївська область – 79 випадків;Одеська область – 183 випадки;Полтавська область – 137 випадків;Рівненська область – 114 випадків;Сумська область – 130 випадків;Тернопільська область – 135 випадків;Харківська область – 289 випадків;Херсонська область – 23 випадки;Хмельницька область – 127 випадків;Черкаська область – 164 випадки;Чернівецька область – 384 випадки;Чернігівська область – 101 випадок.

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