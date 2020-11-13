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На Волині врятували із снігової пастки батьків та їх трьох дітей. ВІДЕО

На Волині врятували із снігової пастки батьків та їх трьох дітей. ВІДЕО
Волинські бійці ДСНС 12 лютого врятували з снігової пастки сім'ю: батьків та їх трьох малолітніх дітей (хлопчиків віком 11 місяців, 2 роки, а також дівчинку віком 4 роки). Їх авто застрягло на дорозі між селами Старий Порицьк та Риковичі, а згодом заглох двигун.

Про це на своїй сторінці у фейсбуці повідомив речник управління ДСНС у Волинській області Володимир Нестеров.

Інформують, що рятувальники отримали повідомлення о 18:56, аварійно-рятувальні роботи з порятунку діток та їх батьків тривали понад 2 години - бійці ДСНС доставили сім'ю в селище Іваничі на пожежному автомобілі.


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Теги: рятувальники, батьки, діти
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