На Волині врятували із снігової пастки батьків та їх трьох дітей. ВІДЕО

Волинські бійці ДСНС 12 лютого врятували з снігової пастки сім'ю: батьків та їх трьох малолітніх дітей (хлопчиків віком 11 місяців, 2 роки, а також дівчинку віком 4 роки). Їх авто застрягло на дорозі між селами Старий Порицьк та Риковичі, а згодом заглох двигун.Про це на своїй сторінці у фейсбуці повідомив речник управління ДСНС у Волинській областіІнформують, що рятувальники отримали повідомлення о 18:56, аварійно-рятувальні роботи з порятунку діток та їх батьків тривали понад 2 години - бійці ДСНС доставили сім'ю в селище Іваничі на пожежному автомобілі.