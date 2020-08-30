Луцькі прикордонники спіймали іноземця, який допомагав росіянину незаконно потрапити до Білорусі
Сьогодні, 10:00
На Волині громадянину Білорусі, який організував незаконне переправляння іноземця через українсько-білоруський кордон, оголосили про підозру.
Про це інформує Західне регіональне управління Держприкордонслужби України-Західний кордон на своїй сторінці у фейсбуці.
Чоловіків затримали днями прикордонники Луцького загону на ділянці відділу прикордонної служби «Млинове». Встановили, що один з правопорушників, 44-річний білорус, допомагав громадянину РФ незаконно потрапити на територію Білорусі.
За цим фактом до компетентних органів направили повідомлення про виявлення ознак кримінального правопорушення, передбаченого ст.332 Кримінального кодексу України «Незаконне переправлення осіб через державний кордон України», відомості внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань.
Сьогодні, 13 лютого, суддею Ратнівського районного суду білорусу оголосили підозру, міру покарання в подальшому теж визначатиме суд.
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Про це інформує Західне регіональне управління Держприкордонслужби України-Західний кордон на своїй сторінці у фейсбуці.
Чоловіків затримали днями прикордонники Луцького загону на ділянці відділу прикордонної служби «Млинове». Встановили, що один з правопорушників, 44-річний білорус, допомагав громадянину РФ незаконно потрапити на територію Білорусі.
За цим фактом до компетентних органів направили повідомлення про виявлення ознак кримінального правопорушення, передбаченого ст.332 Кримінального кодексу України «Незаконне переправлення осіб через державний кордон України», відомості внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань.
Сьогодні, 13 лютого, суддею Ратнівського районного суду білорусу оголосили підозру, міру покарання в подальшому теж визначатиме суд.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
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