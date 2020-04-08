6-річному хлопчику з Волині потрібна допомога небайдужих
Сьогодні, 19:13
Шестирічному Павликові Веремку з прикордонного села Борового, що на Любомльщині (нині Ковельський район), встановили непростий діагноз – аневризмальна кісткова кіста правої плечової кістки, консолідований патологічний перелом правої плечової кістки.
На хлопчика чекає складна операція із видалення частини ураженої кістки та довга реабілітація, - пишуть Волинські новини.
«Так сталося, що син упав і зламав ручку, – ковтаючи сльози, розповідає мама хлопчика Сніжана. – Нам встановили діагноз фіброзна дисплазія плечової кістки. І через цю пухлинку в Павлика – підвищена ламкість кісток. Із цим діагнозом нас скерували до Луцька. Оскільки був перелом, синочкові наклали гіпс, у якому він проходив два з половиною місяці».
Обласні спеціалісти порекомендували спостерігатися й далі. А вже коли робили контрольні знімки, з’ясувалося, що пухлина почала збільшуватися. Дитині встановили інший діагноз – аневризмальна кісткова кіста.
Зараз ручка в дитини спухла й почала боліти. Пухлина збільшилася й тепер вона 2,5 на 2,7 см і має відростки по 4 мм.
Наразі Сніжана з Павликом перебувають у Києві в Інституті травматології та ортопедії НАМН України. Хлопчика обстежують і готують до операції. А вона – недешева. Крім того, чималі кошти потрібні й на подальше лікування та реабілітацію. І самим їм не впоратися. Бо сума для родини, яка живе в селі й має мізерний дохід, направду непідйомна.
Тож волинян просять допомогти сім’ї Веремків. Кожна переказана гривня – це маленький крок до перемоги над недугою.
Кошти можна переказувати на картку Сніжани Веремко 4149499114685330.
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На хлопчика чекає складна операція із видалення частини ураженої кістки та довга реабілітація, - пишуть Волинські новини.
«Так сталося, що син упав і зламав ручку, – ковтаючи сльози, розповідає мама хлопчика Сніжана. – Нам встановили діагноз фіброзна дисплазія плечової кістки. І через цю пухлинку в Павлика – підвищена ламкість кісток. Із цим діагнозом нас скерували до Луцька. Оскільки був перелом, синочкові наклали гіпс, у якому він проходив два з половиною місяці».
Обласні спеціалісти порекомендували спостерігатися й далі. А вже коли робили контрольні знімки, з’ясувалося, що пухлина почала збільшуватися. Дитині встановили інший діагноз – аневризмальна кісткова кіста.
Зараз ручка в дитини спухла й почала боліти. Пухлина збільшилася й тепер вона 2,5 на 2,7 см і має відростки по 4 мм.
Наразі Сніжана з Павликом перебувають у Києві в Інституті травматології та ортопедії НАМН України. Хлопчика обстежують і готують до операції. А вона – недешева. Крім того, чималі кошти потрібні й на подальше лікування та реабілітацію. І самим їм не впоратися. Бо сума для родини, яка живе в селі й має мізерний дохід, направду непідйомна.
Тож волинян просять допомогти сім’ї Веремків. Кожна переказана гривня – це маленький крок до перемоги над недугою.
Кошти можна переказувати на картку Сніжани Веремко 4149499114685330.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
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