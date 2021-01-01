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У Польщі спіймали п'яного «в дрова» водія фури з України

У Польщі спіймали п'яного «в дрова» водія фури з України
Дорожній патруль Легниці (Польща) затримав дуже п’яного водія вантажівки з України.

Як повідомляє Yavp.pl з посиланням на legnica.policja.gov.pl, поліцейські отримали інформацію про те, що водій вантажівки з напівпричепом їхав приблизно о опівночі на всю ширину дороги. Чоловік, ймовірно, був у нетверезому стані.

Водія, 28-річного українця, затримали й забрали у відділок. Алкотестер показав майже 4 проміле в крові чоловіка. Тепер йому загрожує до 2-х років в'язниці за водіння в нетверезому стані. Наразі в нього відібрали посвідчення.

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Теги: п’яний водій, українець, Польща
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