У Києві жінка врятувала чоловіка, якого отруїли і кинули в сніг помирати: історія подвигу
Сьогодні, 18:26
38-річна жінка знайшла в Голосіївському районі Києва людину в критичному стані і зробила все для її порятунку.
Чоловік провів усю ніч без тями в снігу. Якби не вчасно надана допомога, він міг померти – як і його друг, також отруєний таксистом, - пише OBOZREVATEL.
40-річний чоловік разом зі своїм 52-річним колегою зустрілися в ресторані на Подолі. Добре відпочили, а потім вийшли із закладу і сіли в припаркований біля входу чорний Audi Q5.
В автомобілі таксист пригостив пасажирів кавою, в яку було підмішано психотропну речовину. За раніше озвученою інформацією, водій забрав у чоловіків цінні речі.
Одного пасажира близько 9 години ранку в Голосіївському районі знайшла Марина Лінник. Він провів усю ніч на вулиці, був уже в тяжкому стані. Другого чоловіка виявили вже наступного дня – замерз у снігу...
Пересилила страх, коли зрозуміла: людина в біді
У той день Марина відвезла своїх дітей у садок і школу й поверталася додому. Оскільки на Столичному шосе був затор через снігопад, жінка поїхала об'їзною дорогою, ґрунтовою.
"В якийсь момент на узбіччі я побачила людину на колінах із піднятими руками. Спочатку злякалася: зупинила авто, закрилася в ньому і подзвонила своєму чоловікові. Пояснила ситуацію і попросила терміново приїхати. Ну не могла ж кинути людину – я вже розглянула, що у нього розбита голова і руки в крові", – розповіла Марина.
Жінка озирнулася – поблизу нікого не було, відчинила двері і стала розмовляти з чоловіком.
"Він ледве-ледве розмовляв, плутався у словах, увесь у крові й руки обморожені. Не був п'яним, але очі дуже дивні. Я зрозуміла, що чоловік потрапив у біду, мені жодної шкоди не завдасть. І тоді я вийшла на вулицю", – пояснила жінка.
Швидка допомога приїхала через півтори години
За словами жінки, вона відразу ж подзвонила у швидку і сказала, що замерзає людина. У цей момент побачила, що їде сусідка (теж Марина) за своїм працівником, і зупинила її. Сусідка відразу ж вирушила за гарячою водою.
"У цей час приїхав мій чоловік і ми стали гріти Діму (потерпілого. – Ред.), розвели поруч багаття. Сусідка приїхала зі своїм працівником, привезла шапку, ковдри і почала поїти людину теплою водою", – поділилася Марина Лінник.
Жінка каже, що вони виконували всі рекомендації диспетчерів "103", з якими постійно були на зв'язку. Справа в тому, що через дорожній колапс у Києві швидка допомога приїхала приблизно через півтори години.
"Вранці місто стояло через снігопад, а швидка застрягла в заторі на вул. Академіка Заболотного. Але диспетчери – великі молодці, розповіли, як допомогти потерпілому чоловікові", – пояснила Марина Лінник.
Було так погано, що спочатку не впізнав дружину
Марина Лінник каже, що Дмитро періодично непритомнів, погано пам'ятав, що сталося напередодні. Але сказав, що живе на Позняках, і зміг назвати номер телефону дружини. Після того, як їй додзвонилися, вона звернулася до друзів чоловіка – і ті змогли швидко приїхати.
"Дружина Дмитра мені потім передзвонила, і ми поговорили. Вона поїхала відразу в лікарню, куди на швидкій уже везли її чоловіка. Він був у поганому стані, спочатку навіть не впізнав дружину. Шкода, що так усе сталося на рівному місці..." – розповіла киянка.
"Я не героїня!"
Найбільше, каже Марина, її мучить те, що вона не змогла знайти другого пасажира таксі. Можливо, й урятувати.
"Інформація про другу людину, яка могла постраждати, була неточною, але я все одно вирішила перевірити. Оскільки живу неподалік, то взяла собаку і повернулася на місце, де перед цим знайшла Дмитра. Походила навколо, подивилася. Але нікого не побачила. Все було засипано снігом. А через добу стало відомо, що його знайшли зовсім поруч, уже замерзлим", – розповіла Марина.
Жінка дуже просила не називати її героїнею або рятівницею, тому що будь-яка нормальна людина на її місці зробила би те саме. До того ж протриматися потерпілому до приїзду швидкої допомагала не тільки вона, а й її чоловік, і сусіди, і друзі постраждалого, які під'їхали.
Однак і лікарі, і поліцейські розповіли журналістам OBOZREVATEL: якби жінка проїхала повз, людина б із великою часткою ймовірності померла. І те, що на рахунку Марини Лінник є врятоване життя, – безсумнівно.
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Чоловік провів усю ніч без тями в снігу. Якби не вчасно надана допомога, він міг померти – як і його друг, також отруєний таксистом, - пише OBOZREVATEL.
40-річний чоловік разом зі своїм 52-річним колегою зустрілися в ресторані на Подолі. Добре відпочили, а потім вийшли із закладу і сіли в припаркований біля входу чорний Audi Q5.
В автомобілі таксист пригостив пасажирів кавою, в яку було підмішано психотропну речовину. За раніше озвученою інформацією, водій забрав у чоловіків цінні речі.
Одного пасажира близько 9 години ранку в Голосіївському районі знайшла Марина Лінник. Він провів усю ніч на вулиці, був уже в тяжкому стані. Другого чоловіка виявили вже наступного дня – замерз у снігу...
Пересилила страх, коли зрозуміла: людина в біді
У той день Марина відвезла своїх дітей у садок і школу й поверталася додому. Оскільки на Столичному шосе був затор через снігопад, жінка поїхала об'їзною дорогою, ґрунтовою.
"В якийсь момент на узбіччі я побачила людину на колінах із піднятими руками. Спочатку злякалася: зупинила авто, закрилася в ньому і подзвонила своєму чоловікові. Пояснила ситуацію і попросила терміново приїхати. Ну не могла ж кинути людину – я вже розглянула, що у нього розбита голова і руки в крові", – розповіла Марина.
Жінка озирнулася – поблизу нікого не було, відчинила двері і стала розмовляти з чоловіком.
"Він ледве-ледве розмовляв, плутався у словах, увесь у крові й руки обморожені. Не був п'яним, але очі дуже дивні. Я зрозуміла, що чоловік потрапив у біду, мені жодної шкоди не завдасть. І тоді я вийшла на вулицю", – пояснила жінка.
Швидка допомога приїхала через півтори години
За словами жінки, вона відразу ж подзвонила у швидку і сказала, що замерзає людина. У цей момент побачила, що їде сусідка (теж Марина) за своїм працівником, і зупинила її. Сусідка відразу ж вирушила за гарячою водою.
"У цей час приїхав мій чоловік і ми стали гріти Діму (потерпілого. – Ред.), розвели поруч багаття. Сусідка приїхала зі своїм працівником, привезла шапку, ковдри і почала поїти людину теплою водою", – поділилася Марина Лінник.
Жінка каже, що вони виконували всі рекомендації диспетчерів "103", з якими постійно були на зв'язку. Справа в тому, що через дорожній колапс у Києві швидка допомога приїхала приблизно через півтори години.
"Вранці місто стояло через снігопад, а швидка застрягла в заторі на вул. Академіка Заболотного. Але диспетчери – великі молодці, розповіли, як допомогти потерпілому чоловікові", – пояснила Марина Лінник.
Було так погано, що спочатку не впізнав дружину
Марина Лінник каже, що Дмитро періодично непритомнів, погано пам'ятав, що сталося напередодні. Але сказав, що живе на Позняках, і зміг назвати номер телефону дружини. Після того, як їй додзвонилися, вона звернулася до друзів чоловіка – і ті змогли швидко приїхати.
"Дружина Дмитра мені потім передзвонила, і ми поговорили. Вона поїхала відразу в лікарню, куди на швидкій уже везли її чоловіка. Він був у поганому стані, спочатку навіть не впізнав дружину. Шкода, що так усе сталося на рівному місці..." – розповіла киянка.
"Я не героїня!"
Найбільше, каже Марина, її мучить те, що вона не змогла знайти другого пасажира таксі. Можливо, й урятувати.
"Інформація про другу людину, яка могла постраждати, була неточною, але я все одно вирішила перевірити. Оскільки живу неподалік, то взяла собаку і повернулася на місце, де перед цим знайшла Дмитра. Походила навколо, подивилася. Але нікого не побачила. Все було засипано снігом. А через добу стало відомо, що його знайшли зовсім поруч, уже замерзлим", – розповіла Марина.
Жінка дуже просила не називати її героїнею або рятівницею, тому що будь-яка нормальна людина на її місці зробила би те саме. До того ж протриматися потерпілому до приїзду швидкої допомагала не тільки вона, а й її чоловік, і сусіди, і друзі постраждалого, які під'їхали.
Однак і лікарі, і поліцейські розповіли журналістам OBOZREVATEL: якби жінка проїхала повз, людина б із великою часткою ймовірності померла. І те, що на рахунку Марини Лінник є врятоване життя, – безсумнівно.
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