У Києві жінка врятувала чоловіка, якого отруїли і кинули в сніг помирати: історія подвигу





Чоловік провів усю ніч без тями в снігу. Якби не вчасно надана допомога, він міг померти – як і його друг, також отруєний таксистом, - пише



40-річний чоловік разом зі своїм 52-річним колегою зустрілися в ресторані на Подолі. Добре відпочили, а потім вийшли із закладу і сіли в припаркований біля входу чорний Audi Q5.



В автомобілі таксист пригостив пасажирів кавою, в яку було підмішано психотропну речовину. За раніше озвученою інформацією, водій забрав у чоловіків цінні речі.



Одного пасажира близько 9 години ранку в Голосіївському районі знайшла Марина Лінник. Він провів усю ніч на вулиці, був уже в тяжкому стані. Другого чоловіка виявили вже наступного дня – замерз у снігу...



Пересилила страх, коли зрозуміла: людина в біді



У той день Марина відвезла своїх дітей у садок і школу й поверталася додому. Оскільки на Столичному шосе був затор через снігопад, жінка поїхала об'їзною дорогою, ґрунтовою.



"В якийсь момент на узбіччі я побачила людину на колінах із піднятими руками. Спочатку злякалася: зупинила авто, закрилася в ньому і подзвонила своєму чоловікові. Пояснила ситуацію і попросила терміново приїхати. Ну не могла ж кинути людину – я вже розглянула, що у нього розбита голова і руки в крові", – розповіла Марина.



Жінка озирнулася – поблизу нікого не було, відчинила двері і стала розмовляти з чоловіком.



"Він ледве-ледве розмовляв, плутався у словах, увесь у крові й руки обморожені. Не був п'яним, але очі дуже дивні. Я зрозуміла, що чоловік потрапив у біду, мені жодної шкоди не завдасть. І тоді я вийшла на вулицю", – пояснила жінка.



Швидка допомога приїхала через півтори години



За словами жінки, вона відразу ж подзвонила у швидку і сказала, що замерзає людина. У цей момент побачила, що їде сусідка (теж Марина) за своїм працівником, і зупинила її. Сусідка відразу ж вирушила за гарячою водою.



"У цей час приїхав мій чоловік і ми стали гріти Діму (потерпілого. – Ред.), розвели поруч багаття. Сусідка приїхала зі своїм працівником, привезла шапку, ковдри і почала поїти людину теплою водою", – поділилася Марина Лінник.



Жінка каже, що вони виконували всі рекомендації диспетчерів "103", з якими постійно були на зв'язку. Справа в тому, що через дорожній колапс у Києві швидка допомога приїхала приблизно через півтори години.





"Вранці місто стояло через снігопад, а швидка застрягла в заторі на вул. Академіка Заболотного. Але диспетчери – великі молодці, розповіли, як допомогти потерпілому чоловікові", – пояснила Марина Лінник.



Було так погано, що спочатку не впізнав дружину



Марина Лінник каже, що Дмитро періодично непритомнів, погано пам'ятав, що сталося напередодні. Але сказав, що живе на Позняках, і зміг назвати номер телефону дружини. Після того, як їй додзвонилися, вона звернулася до друзів чоловіка – і ті змогли швидко приїхати.



"Дружина Дмитра мені потім передзвонила, і ми поговорили. Вона поїхала відразу в лікарню, куди на швидкій уже везли її чоловіка. Він був у поганому стані, спочатку навіть не впізнав дружину. Шкода, що так усе сталося на рівному місці..." – розповіла киянка.



"Я не героїня!"



Найбільше, каже Марина, її мучить те, що вона не змогла знайти другого пасажира таксі. Можливо, й урятувати.



"Інформація про другу людину, яка могла постраждати, була неточною, але я все одно вирішила перевірити. Оскільки живу неподалік, то взяла собаку і повернулася на місце, де перед цим знайшла Дмитра. Походила навколо, подивилася. Але нікого не побачила. Все було засипано снігом. А через добу стало відомо, що його знайшли зовсім поруч, уже замерзлим", – розповіла Марина.



Жінка дуже просила не називати її героїнею або рятівницею, тому що будь-яка нормальна людина на її місці зробила би те саме. До того ж протриматися потерпілому до приїзду швидкої допомагала не тільки вона, а й її чоловік, і сусіди, і друзі постраждалого, які під'їхали.



Однак і лікарі, і поліцейські розповіли журналістам OBOZREVATEL: якби жінка проїхала повз, людина б із великою часткою ймовірності померла. І те, що на рахунку Марини Лінник є врятоване життя, – безсумнівно.





Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. 38-річна жінка знайшла в Голосіївському районі Києва людину в критичному стані і зробила все для її порятунку.Чоловік провів усю ніч без тями в снігу. Якби не вчасно надана допомога, він міг померти – як і його друг, також отруєний таксистом, - пише OBOZREVATEL 40-річний чоловік разом зі своїм 52-річним колегою зустрілися в ресторані на Подолі. Добре відпочили, а потім вийшли із закладу і сіли в припаркований біля входу чорний Audi Q5.В автомобілі таксист пригостив пасажирів кавою, в яку було підмішано психотропну речовину. За раніше озвученою інформацією, водій забрав у чоловіків цінні речі.Одного пасажира близько 9 години ранку в Голосіївському районі знайшла Марина Лінник. Він провів усю ніч на вулиці, був уже в тяжкому стані. Другого чоловіка виявили вже наступного дня – замерз у снігу...У той день Марина відвезла своїх дітей у садок і школу й поверталася додому. Оскільки на Столичному шосе був затор через снігопад, жінка поїхала об'їзною дорогою, ґрунтовою."В якийсь момент на узбіччі я побачила людину на колінах із піднятими руками. Спочатку злякалася: зупинила авто, закрилася в ньому і подзвонила своєму чоловікові. Пояснила ситуацію і попросила терміново приїхати. Ну не могла ж кинути людину – я вже розглянула, що у нього розбита голова і руки в крові", – розповіла Марина.Жінка озирнулася – поблизу нікого не було, відчинила двері і стала розмовляти з чоловіком."Він ледве-ледве розмовляв, плутався у словах, увесь у крові й руки обморожені. Не був п'яним, але очі дуже дивні. Я зрозуміла, що чоловік потрапив у біду, мені жодної шкоди не завдасть. І тоді я вийшла на вулицю", – пояснила жінка.За словами жінки, вона відразу ж подзвонила у швидку і сказала, що замерзає людина. У цей момент побачила, що їде сусідка (теж Марина) за своїм працівником, і зупинила її. Сусідка відразу ж вирушила за гарячою водою."У цей час приїхав мій чоловік і ми стали гріти Діму (потерпілого. – Ред.), розвели поруч багаття. Сусідка приїхала зі своїм працівником, привезла шапку, ковдри і почала поїти людину теплою водою", – поділилася Марина Лінник.Жінка каже, що вони виконували всі рекомендації диспетчерів "103", з якими постійно були на зв'язку. Справа в тому, що через дорожній колапс у Києві швидка допомога приїхала приблизно через півтори години."Вранці місто стояло через снігопад, а швидка застрягла в заторі на вул. Академіка Заболотного. Але диспетчери – великі молодці, розповіли, як допомогти потерпілому чоловікові", – пояснила Марина Лінник.Марина Лінник каже, що Дмитро періодично непритомнів, погано пам'ятав, що сталося напередодні. Але сказав, що живе на Позняках, і зміг назвати номер телефону дружини. Після того, як їй додзвонилися, вона звернулася до друзів чоловіка – і ті змогли швидко приїхати."Дружина Дмитра мені потім передзвонила, і ми поговорили. Вона поїхала відразу в лікарню, куди на швидкій уже везли її чоловіка. Він був у поганому стані, спочатку навіть не впізнав дружину. Шкода, що так усе сталося на рівному місці..." – розповіла киянка.Найбільше, каже Марина, її мучить те, що вона не змогла знайти другого пасажира таксі. Можливо, й урятувати."Інформація про другу людину, яка могла постраждати, була неточною, але я все одно вирішила перевірити. Оскільки живу неподалік, то взяла собаку і повернулася на місце, де перед цим знайшла Дмитра. Походила навколо, подивилася. Але нікого не побачила. Все було засипано снігом. А через добу стало відомо, що його знайшли зовсім поруч, уже замерзлим", – розповіла Марина.Жінка дуже просила не називати її героїнею або рятівницею, тому що будь-яка нормальна людина на її місці зробила би те саме. До того ж протриматися потерпілому до приїзду швидкої допомагала не тільки вона, а й її чоловік, і сусіди, і друзі постраждалого, які під'їхали.Однак і лікарі, і поліцейські розповіли журналістам OBOZREVATEL: якби жінка проїхала повз, людина б із великою часткою ймовірності померла. І те, що на рахунку Марини Лінник є врятоване життя, – безсумнівно.

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