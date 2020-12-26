У Ковелі шукають людей, які перехворіли на коронавірус і мають антитіла, стати донорами крові

Ковельське МТМО запрошує людей, які перехворіли на респіраторну хворобу, спричинену коронавірусом COVID-19 та мають антитіла, стати донорами компонентів крові.Про це інформують на сторінці медзакладу у фейсбуці.Зауважуть, що кров братимуть у людей з позитивним результатом дослідження на наявність антитіл.Компоненти крові тих, хто здолав коронавірус, використовуватимуть при переливанні людям, чия боротьба з хворобою ще триває. Таким чином можна сприяти одужанню хворих на COVID-19 та врятувати чиєсь життя.При здачі крові необхідно з собою мати паспорт та виписку (довідку) з лікувального закладу з підтвердженим діагнозом COVID-19 та з негативним результатом ПЛР-діагностики після одужання.Забір крові здійснюється у відділенні трансфузіології ЦРЛ (за адресою: м. Ковель, вул. Олени Пчілки, 4) щоденно, крім суботи та неділі, з 9:00 до 12:00.Додаткову інформацію можна отримати за номером телефону: (03352) 7-15-15.