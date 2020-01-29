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На Волині у заметі застрягла «швидка», яка їхала на виклик до хворого

На Волині у заметі застрягла «швидка», яка їхала на виклик до хворого
Біля села Селісок Любешівського району через снігові замети не могла вчасно дістатися на виклик бригада екстреної медичної допомоги. Тож на поміч пришла служба з надзвичайних ситуацій.

Про такий інцидент, який трапився враці 13 лютого, повідомила у телефонному дзвінку для «Нового життя» мешканка Селіска Лана Сірець.


«Автомобіль зупинився перед мостом. Не знаю, скільки часу він там стояв, не міг вибратися із заметів. Потім приїхала пожежна, витягла і далі буксирувала. Мені не відомо, до кого був виклик. Але троє людей бігло за «швидкою», коли її витягали», - розповіла жінка.

Насправді виклик був у село Пожіг. Про це поінформував начальник караулу, який виїжджав витягати «швидку», Геннадій Молошик.

«Автомобіль стояв на початку Селіска. Ми його витягли із заметів та супроводжувала у Пожіг, безпосередньо на місце виклику, а також назад у Любешів», - розповів працівник районного сектору ДСНСУ у Волинській області.

А ось Лана Сірець додала, що на дорозі у Селіску застрягла не лише «швидка», а й інші автомобілі. Адже снігоочисна техніка тут була лише на початку тижня.

«Те, що до нас на хутори не чистять дороги, ми вже звикли. Самі даємо собі раду. Але хоча би центральну дорогу почистили. Однак на це нам сказали, що немає коштів», - поділилася жінка. А також зазначила, що наразі її односельці гуртуються, аби зібрати кошти та вже самотужки найняти грейдера, бо ж уже зневірилися, що дочекаються, доки відповідні служби зроблять проїзд у Селіску.

Головне фото – ілюстративне.

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Теги: швидка, виклик, замет, село, Селісок
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