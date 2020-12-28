Поверталась у морозну ніч додому: знайшли мертвою 41-річну волинянку





Про це рідні повідомили поліцію. Самостійні розшуки жінки, як розповіли



Зазначимо, що вночі температура повітря опустилася нижче 14 градусів морозу, був сильний вітер, дорога заметена снігом.





Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. 13-го лютого додому так і не повернулася 41-річна мешканка села Луковичі Павлівської громади. Жінка поверталася у морозну ніч з сусіднього села, але додому так і не дійшла. Близько 12 години її знайшли мертвою.Про це рідні повідомили поліцію. Самостійні розшуки жінки, як розповіли БУГу , були безрезультатними. На місце виїхала розшукова група.Зазначимо, що вночі температура повітря опустилася нижче 14 градусів морозу, був сильний вітер, дорога заметена снігом.

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