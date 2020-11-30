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Дівчину з Волині, яка через інтернет хотіла за 20 тисяч купити телефон, «кинули» на гроші

Дівчину з Волині, яка через інтернет хотіла за 20 тисяч купити телефон, «кинули» на гроші
На Волині двох людей, які хотіли купити телефони, ошукали інтернет-шахраї.

Так, 12 лютого до поліції звернулась 18-річна ковельчанка, та повідомила, що її ошукали під час інтернет-покупки мобільного телефону вартістю 20 тисяч гривень, - інформує Ковельське районне управління поліції Волинської області.

Після переказу грошових коштів зв'язок із продавцем зник.

З аналогічною заявою до відділення поліції у м. Любомлі звернувся 23-річний молодик. За телефон, який хотів придбати через інтернет-сайт, потерпілий сплатив 12 тисяч гривень, однак товар не отримав.

У обох випадках працівники поліції відкрили кримінальні провадження за фактом шахрайства та встановлюють осіб, причетних до вчинення цього злочину.



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Теги: шахраї, купівля, телефон
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