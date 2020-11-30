Дівчину з Волині, яка через інтернет хотіла за 20 тисяч купити телефон, «кинули» на гроші
Сьогодні, 14:48
На Волині двох людей, які хотіли купити телефони, ошукали інтернет-шахраї.
Так, 12 лютого до поліції звернулась 18-річна ковельчанка, та повідомила, що її ошукали під час інтернет-покупки мобільного телефону вартістю 20 тисяч гривень, - інформує Ковельське районне управління поліції Волинської області.
Після переказу грошових коштів зв'язок із продавцем зник.
З аналогічною заявою до відділення поліції у м. Любомлі звернувся 23-річний молодик. За телефон, який хотів придбати через інтернет-сайт, потерпілий сплатив 12 тисяч гривень, однак товар не отримав.
У обох випадках працівники поліції відкрили кримінальні провадження за фактом шахрайства та встановлюють осіб, причетних до вчинення цього злочину.
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Так, 12 лютого до поліції звернулась 18-річна ковельчанка, та повідомила, що її ошукали під час інтернет-покупки мобільного телефону вартістю 20 тисяч гривень, - інформує Ковельське районне управління поліції Волинської області.
Після переказу грошових коштів зв'язок із продавцем зник.
З аналогічною заявою до відділення поліції у м. Любомлі звернувся 23-річний молодик. За телефон, який хотів придбати через інтернет-сайт, потерпілий сплатив 12 тисяч гривень, однак товар не отримав.
У обох випадках працівники поліції відкрили кримінальні провадження за фактом шахрайства та встановлюють осіб, причетних до вчинення цього злочину.
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