Через морозну погоду у Луцьку перенесли фестиваль снігових скульптур
Сьогодні, 14:03
Пленер “Снігова скульптура”, який мав відбутись 13-14 лютого у центральному парку Луцька, перенесли.
Про це інформує пресслужба Луцькради на сторінці у фейсбуці.
"У зв’язку з посиленням вітру та низькою температурою повітря, пленер “Снігова скульптура” перенесено на пізніший термін. Захід відбудеться за сприятливіших погодних умов, про що буде повідомлено додатково,-
У мерії зауважують, що всі інші рухливі та спортивні заходи в Центральному парку культури та відпочинку імені Лесі Українки відбудуться без змін.
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Про це інформує пресслужба Луцькради на сторінці у фейсбуці.
"У зв’язку з посиленням вітру та низькою температурою повітря, пленер “Снігова скульптура” перенесено на пізніший термін. Захід відбудеться за сприятливіших погодних умов, про що буде повідомлено додатково,-
У мерії зауважують, що всі інші рухливі та спортивні заходи в Центральному парку культури та відпочинку імені Лесі Українки відбудуться без змін.
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Коментарі 1
Почекаємо, коли снігові скульптури - розтануть. У парк повернемось весною.
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