Через морозну погоду у Луцьку перенесли фестиваль снігових скульптур





Про це інформує пресслужба Луцькради на сторінці у фейсбуці.



"У зв’язку з посиленням вітру та низькою температурою повітря, пленер “Снігова скульптура” перенесено на пізніший термін. Захід відбудеться за сприятливіших погодних умов, про що буде повідомлено додатково,-



У мерії зауважують, що всі інші рухливі та спортивні заходи в Центральному парку культури та відпочинку імені Лесі Українки відбудуться без змін.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. Пленер “Снігова скульптура”, який мав відбутись 13-14 лютого у центральному парку Луцька , перенесли.Про це інформує пресслужба Луцькради на сторінці у фейсбуці."У зв’язку з посиленням вітру та низькою температурою повітря, пленер “Снігова скульптура” перенесено на пізніший термін. Захід відбудеться за сприятливіших погодних умов, про що буде повідомлено додатково,-У мерії зауважують, що всі інші рухливі та спортивні заходи в Центральному парку культури та відпочинку імені Лесі Українки відбудуться без змін.

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