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Через морозну погоду у Луцьку перенесли фестиваль снігових скульптур

Через морозну погоду у Луцьку перенесли фестиваль снігових скульптур
Пленер “Снігова скульптура”, який мав відбутись 13-14 лютого у центральному парку Луцька, перенесли.

Про це інформує пресслужба Луцькради на сторінці у фейсбуці.

"У зв’язку з посиленням вітру та низькою температурою повітря, пленер “Снігова скульптура” перенесено на пізніший термін. Захід відбудеться за сприятливіших погодних умов, про що буде повідомлено додатково,-

У мерії зауважують, що всі інші рухливі та спортивні заходи в Центральному парку культури та відпочинку імені Лесі Українки відбудуться без змін.

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Теги: Луцьк, парк, фестиваль
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Коментарі 1
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Почекаємо, коли снігові скульптури - розтануть. У парк повернемось весною.
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