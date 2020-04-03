Синоптики розповіли, коли в Україні потепліє і прийде весна





Кардинальний перелом у погоді очікують в 20-х числах лютого, але на ранню весну розраховувати не доводиться: потепління буде повільним, але невпинним, - пише видання



Синоптик Українського гідрометцентру Роман Мурмило розповів OBOZREVATEL, що щонайменше до 22 лютого не варто очікувати плюсових температур, але потужні снігопади вже практично припинилися.



"Період найбільш інтенсивних опадів уже позаду", – сказав він. Синоптик уточнив: сніг не припиниться повністю, але потужних снігопадів, які ми спостерігали останнім часом, уже не буде.



"Потім циклон поступово піде за межі території України на північний схід, але певний час у більшості областей ще будуть зберігатися пориви вітру", – спрогнозував Мурмило.



Що стосується морозів, то 14-15 лютого вони трохи ослабнуть, "температура підвищиться, але незначно". Проте вже через день очікується нове похолодання і посилення морозів, яке триватиме аж до 20-х чисел місяця.



У нічні години температура знову буде наближатися до позначки -20 градусів і в деяких північних регіонах навіть перетинатиме її. На заході й півдні країни буде на кілька градусів тепліше.



Як розповів синоптик, на сьогоднішній день сніговий покрив, який утворився в Карпатах, більше не буде наростати.



Завідувачка відділу кліматичних досліджень і довгострокових прогнозів погоди Українського гідрометеорологічного інституту НАН Вазіра Мартазінова розповіла OBOZREVATEL, що істотне швидке потепління в Україні почнеться вже з 20-х чисел лютого.



"Друга половина лютого буде абсолютно протилежною тому, що ми бачимо зараз. Різко, дуже швидко підвищиться температура повітря після 20 числа. Приблизно як сталося в січні: було -20, потім +7 градусів. Але все ж таки зима закінчиться у свої терміни", – повідомила вона.



У цьому контексті синоптикиня зауважила, що ознаки потепління можна помітити вже зараз. Наприклад, сніг, який засипав Україну в ці дні, "не дуже мокрий, він розсипчастий". Це вказує на те, що "немає холодних процесів", – пояснила вона.



Як розповіла експертка, важливий температурний показник – досягнення середньодобової температури 0 градусів, "нестійкий нуль" – "цього разу прийде на тиждень раніше, числа 20-го". За її словами, на швидкі зміни вказують практично "стихійні процеси" – постійні зміни теплих і холодних періодів.



Мартазінова пояснила, що після періоду потепління, який почнеться орієнтовно 20 лютого, знову буде похолодання. "Але вже не таке сильне, вже не буде снігу. Будемо виходити на весняний процес".



Весна приходитиме повільно, але невпинно



За прогнозами Мартазінової, весна в Україні очікується пізньою, але вона прийде у свої звичайні терміни. "Весна не буде бурхливою, вона буде затяжною", – зазначила синоптикиня.



За її словами, 1 березня ще не можна буде назвати весняним днем.



"Березень взагалі не покаже високих температур. У цьому місяці не очікується великих перепадів тепла і холоду. День у день температура підвищуватиметься дуже повільно", – попередила вона.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. У другій половині лютого очікують і сильні морози, і стрімке потепління. Потужні снігопади поступляться місцем поривчастим вітрам.Кардинальний перелом у погоді очікують в 20-х числах лютого, але на ранню весну розраховувати не доводиться: потепління буде повільним, але невпинним, - пише видання Обозреватель. Синоптик Українського гідрометцентрурозповів OBOZREVATEL, що щонайменше до 22 лютого не варто очікувати плюсових температур, але потужні снігопади вже практично припинилися."Період найбільш інтенсивних опадів уже позаду", – сказав він. Синоптик уточнив: сніг не припиниться повністю, але потужних снігопадів, які ми спостерігали останнім часом, уже не буде."Потім циклон поступово піде за межі території України на північний схід, але певний час у більшості областей ще будуть зберігатися пориви вітру", – спрогнозував Мурмило.Що стосується морозів, то 14-15 лютого вони трохи ослабнуть, "температура підвищиться, але незначно". Проте вже через день очікується нове похолодання і посилення морозів, яке триватиме аж до 20-х чисел місяця.У нічні години температура знову буде наближатися до позначки -20 градусів і в деяких північних регіонах навіть перетинатиме її. На заході й півдні країни буде на кілька градусів тепліше.Як розповів синоптик, на сьогоднішній день сніговий покрив, який утворився в Карпатах, більше не буде наростати.Завідувачка відділу кліматичних досліджень і довгострокових прогнозів погоди Українського гідрометеорологічного інституту НАНрозповіла OBOZREVATEL, що істотне швидке потепління в Україні почнеться вже з 20-х чисел лютого."Друга половина лютого буде абсолютно протилежною тому, що ми бачимо зараз. Різко, дуже швидко підвищиться температура повітря після 20 числа. Приблизно як сталося в січні: було -20, потім +7 градусів. Але все ж таки зима закінчиться у свої терміни", – повідомила вона.У цьому контексті синоптикиня зауважила, що ознаки потепління можна помітити вже зараз. Наприклад, сніг, який засипав Україну в ці дні, "не дуже мокрий, він розсипчастий". Це вказує на те, що "немає холодних процесів", – пояснила вона.Як розповіла експертка, важливий температурний показник – досягнення середньодобової температури 0 градусів, "нестійкий нуль" – "цього разу прийде на тиждень раніше, числа 20-го". За її словами, на швидкі зміни вказують практично "стихійні процеси" – постійні зміни теплих і холодних періодів.Мартазінова пояснила, що після періоду потепління, який почнеться орієнтовно 20 лютого, знову буде похолодання. "Але вже не таке сильне, вже не буде снігу. Будемо виходити на весняний процес".За прогнозами Мартазінової, весна в Україні очікується пізньою, але вона прийде у свої звичайні терміни. "Весна не буде бурхливою, вона буде затяжною", – зазначила синоптикиня.За її словами, 1 березня ще не можна буде назвати весняним днем."Березень взагалі не покаже високих температур. У цьому місяці не очікується великих перепадів тепла і холоду. День у день температура підвищуватиметься дуже повільно", – попередила вона.

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