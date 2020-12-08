На Волині поліцейські допомогли чоловікові, який посеред сільської дороги стояв на колінах





Інцидент трапився о 7:30 11 лютого. Про це Юрій Присяжнюк.



Поліцейські відразу підійшли та запропонували медичну допомогу, однак чоловік відмовився. Назвавши адресу місця свого проживання, він попросив відвести його додому.



Мешканця села Валер'янівка доставили до місця проживання та передали синові.



«Небайдужі поліцейські не лише здійснили поліцейське піклування, а й людський вчинок, який заслуговує подяки та довіри», – йдеться у повідомленні.



Головне фото – ілюстративне.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. Неподалік дороги між селами Рудня та Валер’янівка Рожищенського району виявили чоловіка, який стояв на колінах.Інцидент трапився о 7:30 11 лютого. Про це Район.Рожище повідомив т.в.о. начальника відділу поліцейської діяльності № 1 (міста Рожище)Поліцейські відразу підійшли та запропонували медичну допомогу, однак чоловік відмовився. Назвавши адресу місця свого проживання, він попросив відвести його додому.Мешканця села Валер'янівка доставили до місця проживання та передали синові.«Небайдужі поліцейські не лише здійснили поліцейське піклування, а й людський вчинок, який заслуговує подяки та довіри», – йдеться у повідомленні.

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