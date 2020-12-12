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Без їжі і в холодному будинку: на Донеччині батьки залишили напризволяще чотирьох дітей

Без їжі і в холодному будинку: на Донеччині батьки залишили напризволяще чотирьох дітей
У Донецькій області поліцейські виявили чотирьох маленьких дітей, залишеними батьками в холодному будинку самих та без їжі.

Про це інформує пресслужба поліції Донецької області.

Днями, близько 21:00 до поліції Покровська зателефонувала жінка, яка повідомила, що четверо неповнолітніх дітей знаходяться вдома без нагляду батьків, плачуть та просять їсти.

На вказану адресу негайно виїхав наряд поліції. Коли поліцейський зайшли до будинку, то застали там чотирьох голодних маленьких дітей віком 9, 8, 4 років та 11-місячне немовля. Батьків вдома не було, про те в оселі будо дуже холодно та не було ніякої їжі для малечі.

Співробітники поліції відвезли дітей до дитячого відділення місцевої лікарні, де медпрацівники їх оглянули та нагодували.

На ранок правоохоронці зв’язались з батьками малечі та повідомили, що їх дітей тимчасово вилучено і поміщено до лікарні. З’ясувалось, що рідні дітей поїхали до сусіднього міста, а малечу залишили на кума. Проте після розмови з поліцейськими, батьки не поспішали до малечі, а приїхали до поліції близько 16.00 в стані сильного алкогольного сп’яніння, що підтверджено медичним обстеженням.

Слід зазначити, що ця родина перебуває на обліку в соціальній службі, а в минулому році співробітники поліції вже притягували матір до адміністративної відповідальності за невиконання батьківських обов’язків. Цього разу правоохоронці також склали адміністративні протоколи відносно батьків за ст. 184 «Невиконання батьками або особами, що їх замінюють, обов'язків щодо виховання дітей» Кодексу України про адміністративні правопорушення.

Співробітники ювенальної превенції повідомили про цей випадок службу у справах дітей, яка вже буде приймати рішення щодо можливого позбавлення батьків їх батьківських прав.

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Теги: діти, холод, голод, батьки, порятунок
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