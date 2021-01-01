У Ковелі «бебі-бокси» видають в управлінні соцзахисту
Сьогодні, 20:10
У Ковель до управління соцзахисту населення прибули довгоочікувані «пакунки малюка».
Про це йдеться на сайті Ковельради.
Сім’ї, в яких народилися дітки, і які не отримали одноразову допомогу в пологовому будинку, можуть звернутися із заявою в управління соціального захисту населення не пізніше, ніж через 30 календарних днів з дня народження дитини.
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До заяви додаються:
- копія свідоцтва про народження дитини;
- довідка про те, що «пакунок малюка» в закладі охорони здоров'я не видали.
Наразі розпочалась видача «пакунків малюка» в управлінні соціального захисту населення родинам, які не отримали їх в пологовому будинку.
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Про це йдеться на сайті Ковельради.
Сім’ї, в яких народилися дітки, і які не отримали одноразову допомогу в пологовому будинку, можуть звернутися із заявою в управління соціального захисту населення не пізніше, ніж через 30 календарних днів з дня народження дитини.
ЧИТАТИ ТАКОЖ: На Волині породіллям знову почали видавати «бебі-бокси». ВІДЕО
До заяви додаються:
- копія свідоцтва про народження дитини;
- довідка про те, що «пакунок малюка» в закладі охорони здоров'я не видали.
Наразі розпочалась видача «пакунків малюка» в управлінні соціального захисту населення родинам, які не отримали їх в пологовому будинку.
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