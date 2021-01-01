У Ковелі «бебі-бокси» видають в управлінні соцзахисту

У Ковель до управління соцзахисту населення прибули довгоочікувані «пакунки малюка».Про це йдеться на сайті Ковельради.Сім’ї, в яких народилися дітки, і які не отримали одноразову допомогу в пологовому будинку, можуть звернутися із заявою в управління соціального захисту населення не пізніше, ніж через 30 календарних днів з дня народження дитини.До заяви додаються:- копія свідоцтва про народження дитини;- довідка про те, що «пакунок малюка» в закладі охорони здоров'я не видали.Наразі розпочалась видача «пакунків малюка» в управлінні соціального захисту населення родинам, які не отримали їх в пологовому будинку.