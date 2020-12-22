Поблизу Тростянця зіткнулись два легковики
Сьогодні, 16:32
На трасі біля села Тростянець Ківерцівського району сталась дорожньо-транспортна пригода за участі двох легковиків.
Про це “Волинь.Правді” повідомили очевидці ДТП.
Аварія трапилася ще вранці, 13 лютого. Відомо, що зіткнулися два легковики, ймовірно, через слизьке дорожнє покриття у зв'язку із негодою.
На місці події працювала поліція. Автівки зазнали механічних ушкоджень.
Про постраждалих наразі невідомо.
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Про це “Волинь.Правді” повідомили очевидці ДТП.
Аварія трапилася ще вранці, 13 лютого. Відомо, що зіткнулися два легковики, ймовірно, через слизьке дорожнє покриття у зв'язку із негодою.
На місці події працювала поліція. Автівки зазнали механічних ушкоджень.
Про постраждалих наразі невідомо.
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