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Поблизу Тростянця зіткнулись два легковики

Поблизу Тростянця зіткнулись два легковики
На трасі біля села Тростянець Ківерцівського району сталась дорожньо-транспортна пригода за участі двох легковиків.

Про це “Волинь.Правді” повідомили очевидці ДТП.

Аварія трапилася ще вранці, 13 лютого. Відомо, що зіткнулися два легковики, ймовірно, через слизьке дорожнє покриття у зв'язку із негодою.

На місці події працювала поліція. Автівки зазнали механічних ушкоджень.

Про постраждалих наразі невідомо.


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Теги: аварія, Тростянець
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