Поблизу Тростянця зіткнулись два легковики





Про це



Аварія трапилася ще вранці, 13 лютого. Відомо, що зіткнулися два легковики, ймовірно, через слизьке дорожнє покриття у зв'язку із негодою.



На місці події працювала поліція. Автівки зазнали механічних ушкоджень.



Про постраждалих наразі невідомо.





Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. На трасі біля села Тростянець Ківерцівського району сталась дорожньо-транспортна пригода за участі двох легковиків.Про це “Волинь.Правді” повідомили очевидці ДТП.Аварія трапилася ще вранці, 13 лютого. Відомо, що зіткнулися два легковики, ймовірно, через слизьке дорожнє покриття у зв'язку із негодою.На місці події працювала поліція. Автівки зазнали механічних ушкоджень.Про постраждалих наразі невідомо.

Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію