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У Луцьку на Винниченка тролейбус не розминувся із Lexus та Chery. ФОТО

У Луцьку на Винниченка тролейбус не розминувся із Lexus та Chery. ФОТО
ДТП за участю тролейбуса та двох легковиків сталася в Луцьку на мосту.

Зі слів свідків, 13 лютого о 16:20 на вулиці Винниченка,14 тролейбус в’їхав у легковики Lexus та Chery, що були припарковані на мосту з порушенням правил дорожнього руху, - пишуть Волинські новини.

Внаслідок зіткнення у транспортних засобів – незначні механічні пошкодження.

На щастя, ніхто не постраждав.

Деталі - згодом.


У Луцьку на Винниченка тролейбус не розминувся із Lexus та Chery. ФОТО
У Луцьку на Винниченка тролейбус не розминувся із Lexus та Chery. ФОТО
У Луцьку на Винниченка тролейбус не розминувся із Lexus та Chery. ФОТО

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Теги: аварія, Луцьк, тролейбус
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