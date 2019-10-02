У Луцьку на Винниченка тролейбус не розминувся із Lexus та Chery. ФОТО
Сьогодні, 17:22
ДТП за участю тролейбуса та двох легковиків сталася в Луцьку на мосту.
Зі слів свідків, 13 лютого о 16:20 на вулиці Винниченка,14 тролейбус в’їхав у легковики Lexus та Chery, що були припарковані на мосту з порушенням правил дорожнього руху, - пишуть Волинські новини.
Внаслідок зіткнення у транспортних засобів – незначні механічні пошкодження.
На щастя, ніхто не постраждав.
Деталі - згодом.
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Зі слів свідків, 13 лютого о 16:20 на вулиці Винниченка,14 тролейбус в’їхав у легковики Lexus та Chery, що були припарковані на мосту з порушенням правил дорожнього руху, - пишуть Волинські новини.
Внаслідок зіткнення у транспортних засобів – незначні механічні пошкодження.
На щастя, ніхто не постраждав.
Деталі - згодом.
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