У Луцьку на Винниченка тролейбус не розминувся із Lexus та Chery. ФОТО





Зі слів свідків, 13 лютого о 16:20 на вулиці Винниченка,14 тролейбус в’їхав у легковики Lexus та Chery, що були припарковані на мосту з порушенням правил дорожнього руху, - пишуть



Внаслідок зіткнення у транспортних засобів – незначні механічні пошкодження.



На щастя, ніхто не постраждав.



Деталі - згодом.







Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. ДТП за участю тролейбуса та двох легковиків сталася в Луцьку на мосту.Зі слів свідків, 13 лютого о 16:20 на вулиці Винниченка,14 тролейбус в’їхав у легковики Lexus та Chery, що були припарковані на мосту з порушенням правил дорожнього руху, - пишуть Волинські новини. Внаслідок зіткнення у транспортних засобів – незначні механічні пошкодження.На щастя, ніхто не постраждав.Деталі - згодом.

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