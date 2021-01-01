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Рахівниці, арифмометри, калькулятори та комп’ютер: на Волині діє музей історії статистики

Рахівниці, арифмометри, калькулятори та комп’ютер: на Волині діє музей історії статистики
Музей історії статистики Волині налічує майже тисячу експонатів. Це фотодокументи, видання, прилади та механізми демонструють розвиток статистики в області. Перші ознаки статистики на Волині з’явилися в часи литовської доби.

Серед експонатів – метрика 1528 року, розповів Суспільному головний спеціаліст режиму секретної роботи Олександр Каун. У ній зазначений перелік коней, які були у власності жителів волинського регіону. Каже: у разі військової потреби, вони мали цих коней доставити на службу литовському князю.

Рахівниці, арифмометри, калькулятори та комп’ютер: на Волині діє музей історії статистики

Збереглися в музеї і сторінки видання Першого всезагального перепису населення Російської імперії 1897 року. Зі слів Олександра Кауна, населення Волинської губернії становило на той період близько трьох мільйонів осіб. Із них 17,2 % були освічені, про що свідчить окрема графа цієї таблиці, зазначив працівник музею.

Рахівниці, арифмометри, калькулятори та комп’ютер: на Волині діє музей історії статистики

Рахівниці, арифмометри, калькулятори та комп’ютер. Ці артефакти демонструють розвиток рахункових приладів, якими користувалися статисти, говорить головна спеціалістка управління обробки даних Ірина Шпак. Із її слів, будь-яку інформацію, що була в статистиці, можна було зберегти на спеціальній магнітній стрічці.

Рахівниці, арифмометри, калькулятори та комп’ютер: на Волині діє музей історії статистики

Під час першого та єдиного Всеукраїнського перепису населення у 2001 році працівники статистичного управління здійснювали такий облік на місці, маючи спеціальну валізу. Зі слів Олександра Кауна, у валізі знаходилися бланки переписних листів, які заповнювалися працівниками за словами мешканців України.

Нещодавно поповнив колекцію музею сучасний експонат, який відображає інформацію та показує карту області. Нині, говорить рацівниця музею, у зв’язку з адмінреформою це вже історична карта. Експонат вишили працівниці головного управління статистики, розповіла Ірина Шпак.


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Теги: статистика, музей, рахівниця
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