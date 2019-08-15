З Володимира-Волинського цілу ніч спецтехнікою вивозили сніг. ФОТО. ВІДЕО





19 одиниць техніки працювало від вечора і до ранку, центр міста перекривала поліція. Повідомляє



За кілька діб у Володимирі випало більше місячної норми снігу. Його зібралося так багато, що вже не було де залишати на вулицях. А через сильний вітер прибраний сніг знову перемітав вулиці. Саме тому його вирішили вивозити.





Для володимирського снігу розчистили майданчик за ваговим комплексом на дорозі Р-15. Туди цілу ніч возили сніг, на місці працював трактор.





Допомогти місцевій владі прибрати місто зголосилися підприємці. Так на вулиці вночі вийшла техніка ТзОВ “П’ятидні”, “Агросвіт-Волинь”, підприємців Миколи Юнака, Олексія Панасюка, Руслана Нечипора, розповів мер Ігор Пальонка.



“Дуже багато людей працює. Є тісна співпрація, щоб мешканці, які їздять на авто і пішоходи відчували себе комфортно. Це вже другий подібний захід, але масштабніший”, - сказав міський голова.



Також мер закликав усіх гуртуватися та допомагати своїм сусідам та іншим людям розчищатися сніг.



Як розповів перший заступник міського голови Ярослав Матвійчук, вранці на вулиці виїхала комунальна техніка.



“Хочу подякувати поліції, яка також вночі працювала і перекривала частини вулиць, займалася безпекою руху під час виконання робіт”, – сказав Матвійчук.





Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. В ніч на 13-те лютого з головних вулиць Володимира «вкрали» тисячі тонн снігу та вивезли його за межі міста. Це перше подібне масштабне прибирання снігу, яке пам’ятають містяни.19 одиниць техніки працювало від вечора і до ранку, центр міста перекривала поліція. Повідомляє БУГ За кілька діб у Володимирі випало більше місячної норми снігу. Його зібралося так багато, що вже не було де залишати на вулицях. А через сильний вітер прибраний сніг знову перемітав вулиці. Саме тому його вирішили вивозити.Для володимирського снігу розчистили майданчик за ваговим комплексом на дорозі Р-15. Туди цілу ніч возили сніг, на місці працював трактор.Допомогти місцевій владі прибрати місто зголосилися підприємці. Так на вулиці вночі вийшла техніка ТзОВ “П’ятидні”, “Агросвіт-Волинь”, підприємців, розповів мер“Дуже багато людей працює. Є тісна співпрація, щоб мешканці, які їздять на авто і пішоходи відчували себе комфортно. Це вже другий подібний захід, але масштабніший”, - сказав міський голова.Також мер закликав усіх гуртуватися та допомагати своїм сусідам та іншим людям розчищатися сніг.Як розповів перший заступник міського голови, вранці на вулиці виїхала комунальна техніка.“Хочу подякувати поліції, яка також вночі працювала і перекривала частини вулиць, займалася безпекою руху під час виконання робіт”, – сказав Матвійчук.

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