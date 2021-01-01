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На Волині судили водія, який збив дикого кабана

На Волині судили водія, який збив дикого кабана
Автомобіль «Renault», за кермом якого перебував торговий агент ковельської компанії увечері збив дикого кабана, коли той перебігав дорогу.

Внаслідок зіткнення в авто був пошкоджений передній бампер, права фара та частина капоту. Повідомляє Ковельмедіа.

На місце ДТП водій викликав правоохоронців, яким розповів про інцидент.

Працівники Турійського відділу поліції написали рапорт про те, що дорожньо-транспортна пригода сталася у селі Задиби. Зробили схему місця ДТП. А на кермувальника склали адмінпротокол за порушення Правил дорожнього руху. Мовляв, він не вибрав безпечної швидкості, не врахував дорожньої обстановки та здійснив зіткнення із диким кабаном, який перебігав дорогу. Причому в протоколі вказали, що наїзд на тварину був у селі Ружин, що знаходиться від Задиб на відстані 8,4 км.

У судовому засіданні водій пояснив, що рухався по дорозі на дозволеній швидкості, як раптово на проїжджу частину вибіг дикий кабан. У тому місці немає знаків, які попереджали би про можливість руху тварин. Тобто вважає, що його провини немає.

Суддя Ковельського міськрайонного суду Ірина Логвинюк постановила провадження у справі закрити за відсутністю події та складу адміністративного правопорушення.

Про долю збитого кабана у матеріалах справи не йдеться.

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Теги: кабан, аварія, суд, автомобіль
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