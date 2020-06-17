Фортеця, гірка, лабіринт: ковельчани у парку збудували снігове містечко. ФОТО





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Крижані цеглини складали діти й дорослі. Вони не побоялися морозу і прийшли на зимову забаву, на яку їх запросив міський голова Ігор Чайка.



До слова, він теж активно допомагав «будівельникам». Каже, що давно подібним не займався, але навики такої роботи залишились з дитинства.





Керувала усім процесом директор художньої школи Олена Цьомик. Вона й придумала проект цієї споруди.



"Мені дуже сподобалась ідея створити зимове містечко. Я зацікавилась цим, подивилась, що в світі робиться з цього приводу. Вирішила поєднати в одному архітектурному творі фортецю, гірку та лабіринт. Сьогодні весело, цікаво нашим дітям. Для дорослих теж вийшло гарне дозвілля", - зазначила вона.



У парку зібралося багато сімей. До прикладу, родина Парадух каже, що це їхнє спільне рішення таким чином провести вихідний, адже дуже люблять активні розваги. Їх підтримав залізничник Руслан Александрук, який працював з дітьми. Поряд і футбольний тренер Роман Лис допомагав синові скріплювати «цеглини».



Робота «кипіла» майже п’ять годин. 400 кубометрів снігу та 4 тонни води використали на гірку. Завершити задум повністю ще не вдалося, але учасники акції отримали багато задоволення та заряд позитиву. Адже спільна справа неабияк об’єднує.





Усі учасники «великої будови» дуже просять не руйнувати її. Нехай снігова «споруда» приносить радість і нагадує містянам про веселий вихідний.





Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. 13 лютого у центральному парку культури і відпочинку імені Лесі Українки в Ковелі містяни зводили снігове містечко.Про це інформує Ковельська міська рада Крижані цеглини складали діти й дорослі. Вони не побоялися морозу і прийшли на зимову забаву, на яку їх запросив міський головаДо слова, він теж активно допомагав «будівельникам». Каже, що давно подібним не займався, але навики такої роботи залишились з дитинства.Керувала усім процесом директор художньої школи. Вона й придумала проект цієї споруди."Мені дуже сподобалась ідея створити зимове містечко. Я зацікавилась цим, подивилась, що в світі робиться з цього приводу. Вирішила поєднати в одному архітектурному творі фортецю, гірку та лабіринт. Сьогодні весело, цікаво нашим дітям. Для дорослих теж вийшло гарне дозвілля", - зазначила вона.У парку зібралося багато сімей. До прикладу, родина Парадух каже, що це їхнє спільне рішення таким чином провести вихідний, адже дуже люблять активні розваги. Їх підтримав залізничник, який працював з дітьми. Поряд і футбольний тренердопомагав синові скріплювати «цеглини».Робота «кипіла» майже п’ять годин. 400 кубометрів снігу та 4 тонни води використали на гірку. Завершити задум повністю ще не вдалося, але учасники акції отримали багато задоволення та заряд позитиву. Адже спільна справа неабияк об’єднує.Усі учасники «великої будови» дуже просять не руйнувати її. Нехай снігова «споруда» приносить радість і нагадує містянам про веселий вихідний.

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