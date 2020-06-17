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Фортеця, гірка, лабіринт: ковельчани у парку збудували снігове містечко. ФОТО

Фортеця, гірка, лабіринт: ковельчани у парку збудували снігове містечко. ФОТО
13 лютого у центральному парку культури і відпочинку імені Лесі Українки в Ковелі містяни зводили снігове містечко.

Про це інформує Ковельська міська рада.

Крижані цеглини складали діти й дорослі. Вони не побоялися морозу і прийшли на зимову забаву, на яку їх запросив міський голова Ігор Чайка.

До слова, він теж активно допомагав «будівельникам». Каже, що давно подібним не займався, але навики такої роботи залишились з дитинства.

Фортеця, гірка, лабіринт: ковельчани у парку збудували снігове містечко. ФОТО
Фортеця, гірка, лабіринт: ковельчани у парку збудували снігове містечко. ФОТО

Керувала усім процесом директор художньої школи Олена Цьомик. Вона й придумала проект цієї споруди.

"Мені дуже сподобалась ідея створити зимове містечко. Я зацікавилась цим, подивилась, що в світі робиться з цього приводу. Вирішила поєднати в одному архітектурному творі фортецю, гірку та лабіринт. Сьогодні весело, цікаво нашим дітям. Для дорослих теж вийшло гарне дозвілля", - зазначила вона.

У парку зібралося багато сімей. До прикладу, родина Парадух каже, що це їхнє спільне рішення таким чином провести вихідний, адже дуже люблять активні розваги. Їх підтримав залізничник Руслан Александрук, який працював з дітьми. Поряд і футбольний тренер Роман Лис допомагав синові скріплювати «цеглини».

Робота «кипіла» майже п’ять годин. 400 кубометрів снігу та 4 тонни води використали на гірку. Завершити задум повністю ще не вдалося, але учасники акції отримали багато задоволення та заряд позитиву. Адже спільна справа неабияк об’єднує.

Фортеця, гірка, лабіринт: ковельчани у парку збудували снігове містечко. ФОТО
Фортеця, гірка, лабіринт: ковельчани у парку збудували снігове містечко. ФОТО

Усі учасники «великої будови» дуже просять не руйнувати її. Нехай снігова «споруда» приносить радість і нагадує містянам про веселий вихідний.

Фортеця, гірка, лабіринт: ковельчани у парку збудували снігове містечко. ФОТО
Фортеця, гірка, лабіринт: ковельчани у парку збудували снігове містечко. ФОТО
Фортеця, гірка, лабіринт: ковельчани у парку збудували снігове містечко. ФОТО
Фортеця, гірка, лабіринт: ковельчани у парку збудували снігове містечко. ФОТО
Фортеця, гірка, лабіринт: ковельчани у парку збудували снігове містечко. ФОТО

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Теги: Ковель, снігове містечко, парк
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