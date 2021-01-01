Лучан запрошують до центрального парку на світломузичну гірку. ВІДЕО





Про це Ігор Поліщук.



«Готуємося до фестивалю снігу й зимових розваг «Сніжна зима 2021».



В парку на дамбі навозили снігу й зробили гірку. На гірках по вул. Глушець зробили освітлення, щоб ввечері кататись було безпечніше.

Запрошуємо усіх відвідати фестиваль», - зазначив мер.



Відео з гірки опублікувала директорка департаменту культури Луцькради Тетяна Гнатів.







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