Лучан запрошують до центрального парку на світломузичну гірку. ВІДЕО
Сьогодні, 21:49
На дамбі у Центральному парку ім. Лесі Українки влаштували світломузичну гірку.
Про це повідомив міський голова Ігор Поліщук.
«Готуємося до фестивалю снігу й зимових розваг «Сніжна зима 2021».
В парку на дамбі навозили снігу й зробили гірку. На гірках по вул. Глушець зробили освітлення, щоб ввечері кататись було безпечніше.
Запрошуємо усіх відвідати фестиваль», - зазначив мер.
Відео з гірки опублікувала директорка департаменту культури Луцькради Тетяна Гнатів.
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Про це повідомив міський голова Ігор Поліщук.
«Готуємося до фестивалю снігу й зимових розваг «Сніжна зима 2021».
В парку на дамбі навозили снігу й зробили гірку. На гірках по вул. Глушець зробили освітлення, щоб ввечері кататись було безпечніше.
Запрошуємо усіх відвідати фестиваль», - зазначив мер.
Відео з гірки опублікувала директорка департаменту культури Луцькради Тетяна Гнатів.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
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