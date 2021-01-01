вхід реєстрація
Правила   Реклама   Контакти  

Лучан запрошують до центрального парку на світломузичну гірку. ВІДЕО

Лучан запрошують до центрального парку на світломузичну гірку. ВІДЕО
На дамбі у Центральному парку ім. Лесі Українки влаштували світломузичну гірку.

Про це повідомив міський голова Ігор Поліщук.

«Готуємося до фестивалю снігу й зимових розваг «Сніжна зима 2021».

В парку на дамбі навозили снігу й зробили гірку. На гірках по вул. Глушець зробили освітлення, щоб ввечері кататись було безпечніше.
Запрошуємо усіх відвідати фестиваль», - зазначив мер.

Відео з гірки опублікувала директорка департаменту культури Луцькради Тетяна Гнатів.



Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
Теги: гірка, парк
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
Коментарі 0
  • Статус коментування: премодерація для всіх
Коментарі, у яких порушуватимуться Правила, модератор видалятиме без попереджень.
Вибір редактора
Пересадка органів у Волинській обласній клінічній лікарні: коли це відбудеться і на якому етапі підготовка
У Луцьку заборонили «варварське» кронування дерев
Погуляйко віддав майже 5 гектарів лісу у користування, серед «власників» – луцька депутатка
Усі новини на тему "Вибір редактора"
Останні новини
Патрульні зупинили волинянина, який в автівці перевозив 500 блоків сигарет без акцизних марок
Сьогодні, 22:50
Вакцинація від Covid-19 розпочнеться вже наступного тижня, – Ляшко
Сьогодні, 22:16
Лучан запрошують до центрального парку на світломузичну гірку. ВІДЕО
Сьогодні, 21:49
З Володимира-Волинського цілу ніч спецтехнікою вивозили сніг. ФОТО. ВІДЕО
Сьогодні, 21:16
У Ковелі «бебі-бокси» видають в управлінні соцзахисту
Сьогодні, 20:10
Схожі новини
Через морозну погоду у Луцьку перенесли фестиваль снігових скульптур Через морозну погоду у Луцьку перенесли фестиваль снігових скульптур
Сьогодні, 14:03
У луцькому парку на вихідних відбудеться фестиваль снігових скульптур У луцькому парку на вихідних відбудеться фестиваль снігових скульптур
12 лютий, 14:15
У Львові комунальники обробляли зледенілі доріжки кавовою гущею. ФОТО У Львові комунальники обробляли зледенілі доріжки кавовою гущею. ФОТО
02 лютий, 07:35
У львівському парку встановили копію вежі Донецького аеропорту. ФОТО У львівському парку встановили копію вежі Донецького аеропорту. ФОТО
30 січень, 22:14
Популярне
rating
Перегляди
Коментарі
Патрульні зупинили волинянина, який в автівці перевозив 500 блоків сигарет без акцизних марок
Сьогодні, 22:50
 0
Вакцинація від Covid-19 розпочнеться вже наступного тижня, – Ляшко
Сьогодні, 22:16
 0
Лучан запрошують до центрального парку на світломузичну гірку. ВІДЕО
Сьогодні, 21:49
 0
З Володимира-Волинського цілу ніч спецтехнікою вивозили сніг. ФОТО. ВІДЕО
Сьогодні, 21:16
 0
У Ковелі «бебі-бокси» видають в управлінні соцзахисту
Сьогодні, 20:10
 0
Медіа
відео
1/8