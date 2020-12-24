Вакцинація від Covid-19 розпочнеться вже наступного тижня, – Ляшко





Про це заявив головний санітарний лікар Віктор Ляшко. Йдеться про препарат AstraZeneca, яка надійде з Індії. Повідомляють



У лютому 2021 року Україна розраховує на отримання 500 тис – 1 млн доз вакцини. Реєстрацією поставок займатиметься ЮНІСЕФ.



Віктор Ляшко підкреслив, що препарат буде зареєстрований.



Запланована вакцинація в Україні розпочнеться після 15 лютого.



За словами міністра охорони здоров’я Максима Степанова, вакцинація почнеться вчасно, якщо партнери дотримуватимуться усіх термінів поставок і транспортизації.



Після отримання перших партій препаратів планується вакцинувати майже 367,5 тис. українців.



В рамках глобальної допомоги COVAX Україні обіцяли безоплатно надати від 8 до 16 млн доз вакцин. як гуманітарний вантаж, адже надаватиметься безкоштовно.



На початковому етапі вакцинацію будуть проводити членам мобільних бригад, які пізніше будуть вакцинувати інших громадян.





Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. Україна отримає першу партію вакцин від коронавірусу вже наступного тижня.Про це заявив головний санітарний лікар. Йдеться про препарат AstraZeneca, яка надійде з Індії. Повідомляють Факти У лютому 2021 року Україна розраховує на отримання 500 тис – 1 млн доз вакцини. Реєстрацією поставок займатиметься ЮНІСЕФ.Віктор Ляшко підкреслив, що препарат буде зареєстрований.Запланована вакцинація в Україні розпочнеться після 15 лютого.За словами міністра охорони здоров’я, вакцинація почнеться вчасно, якщо партнери дотримуватимуться усіх термінів поставок і транспортизації.Після отримання перших партій препаратів планується вакцинувати майже 367,5 тис. українців.В рамках глобальної допомоги COVAX Україні обіцяли безоплатно надати від 8 до 16 млн доз вакцин. як гуманітарний вантаж, адже надаватиметься безкоштовно.На початковому етапі вакцинацію будуть проводити членам мобільних бригад, які пізніше будуть вакцинувати інших громадян.

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