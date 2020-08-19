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Польоти над Хрещатиком і парад на Дніпрі: Міноборони готується до Дня незалежності

Польоти над Хрещатиком і парад на Дніпрі: Міноборони готується до Дня незалежності
До параду в День незалежності України планують залучити 4 тис. учасників, оркестр із 1 тис. музикантів, 250 одиниць озброєння, військової та спеціальної техніки та понад півсотні літальних апаратів.

Про це інформуюють на сайті Міноборони України.

За попереднім задумом, 24 серпня українці побачать 27 парадних розрахунків, із яких 19 формуватимуть представники Збройних Сил України, ще вісім – інші представники сектору безпеки та оборони. Вони мають пройти новим стройовим кроком.

Міноборони продемонструє новітні розробки – реактивну систему залпового вогню Вільха, Нептун, оперативно-тактичну ракетну зброю Гром тощо, а також безпілотник Байрактар.

На Михайлівській площі Києва розгорнуть виставку військової техніки та озброєння ЗСУ.

Над Хрещатиком пролетить повітряна колона, а також пройдуть кінний та кінологічний підрозділи.

В Одесі демонстраційні заходи проведуть Військово-морські сили. На свято запросять представників флотів держав-партнерів.

А в Києві хочуть провести річковий військовий парад на Дніпрі.

На цьогорічний парад планують запросити керівників оборонних відомств та очільників військових підрозділів держав-партнерів, а також Генерального секретаря НАТО та Верховного представника ЄС із питань закордонних справ та політики безпеки.

Підготовку й тренування до параду підрозділи Збройних Сил України розпочнуть уже наприкінці лютого.

7 лютого міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба повідомив, що його відомство готує сюрприз до Дня незалежності 2021.

До України привезуть дещо, що є за кордоном. Якщо сюрприз вдасться, говорить Кулеба, то вважатиме, що не дарма був міністром саме в рік 30-ї річниці незалежності країни.

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Теги: Міноборони, День незалежності, парад, святкування
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Коментарі 1
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Коментарі, у яких порушуватимуться Правила, модератор видалятиме без попереджень.
Ще б дожити до 24 серпня...((
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