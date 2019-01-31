Як відзначають і що дарують на День святого Валентина у різних країнах
Сьогодні, 07:20
День святого Валентина відзначають у Західній Європі з XIII століття, в Україні ця традиція встановилася з початку 90-х років.
Про це пишуть Факти.
В Італії, звідки за легендою бере свій початок День закоханих, 14 лютого вважається “солодким” днем. Основними подарунками є цукерки, печиво і шоколадки у формі серця.
Традиція дарувати дорогим людям що-небудь солодке є і в США. Спочатку закохані обмінювалися марципанами, які вважалися цінним подарунком, оскільки цукор коштував дорого.
Коли цукор стали виробляти із цукрових буряків, почали дарувати червоно-білі карамельні цукерки з написаними на них словами кохання.
Про це пишуть Факти.
В Італії, звідки за легендою бере свій початок День закоханих, 14 лютого вважається “солодким” днем. Основними подарунками є цукерки, печиво і шоколадки у формі серця.
Традиція дарувати дорогим людям що-небудь солодке є і в США. Спочатку закохані обмінювалися марципанами, які вважалися цінним подарунком, оскільки цукор коштував дорого.
Коли цукор стали виробляти із цукрових буряків, почали дарувати червоно-білі карамельні цукерки з написаними на них словами кохання.
Валентинки популярні і в галантних французів. Окрім них, у Франції заведено дарувати білизну, шоколадні муси, цукерки, романтичні подорожі, “щасливі” лотерейні квитки, нарізану сердечками ковбасу, рожеві йогурти та інші подібні речі. Також День Валентина вважають найбільш вдалим для пропозиції руки і серця.
У Голландії в цей день жінка сама може підійти до чоловіка і ввічливо попросити одружитися з нею. Якщо чоловік відмовиться, повинен подарувати дамі шовкову сукню.
В Японії День святого Валентина – це свято тільки для чоловіків. У цей день привітання і подарунки отримують лише вони. Особливо цінується шоколад, зроблений своїми руками.
Шоколадні подарунки японці чітко розділяють на два види: “гирі” – “обов’язковий шоколад”, який дарують братам, колегам і друзям, і “хонмей” – “шоколад із перевагами”, який можна подарувати тільки коханому чоловікові. За місяць в Японії настає так званий Білий день, коли чоловік повинен зробити подарунки у відповідь.
В Уельсі закохані вирізують із дерева ложку, прикрашають її сердечками, ключами та замковими скважинами та дарують один одному. Такий подарунок буквально означає: Ти знайшов шлях до мого серця.
Поляки 14 лютого відвідують Познаньську метрополію, де, за повір’ям, покояться мощі святого Валентина і знаходиться його чудотворна ікона. Вони вірять, що це паломництво допомагає у любовних справах.
У Німеччині святий Валентин вважається покровителем не закоханих, а психічно хворих. На честь свята німці прикрашають психіатричні лікарні яскраво-червоними стрічками, а в каплицях проводять спеціальне богослужіння.
В Іспанії День всіх закоханих проходить 1 травня, і його незмінними символами вважаються травневе дерево і “королева”, обрана з числа найкрасивіших дівчат.
У деяких країнах Дня святого Валентина взагалі немає. Наприклад, в Ірані та Саудівській Аравії приймаються спеціальні заходи для заборони свята.
Найкращий подарунок на День святого Валентина для тих, хто пов’язаний романтичними стосунками, – пропозиція руки та серця.
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