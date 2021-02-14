Землетрус в Японії: 950 000 будинків залишилися без світла





Як передає



Повідомлення про постраждалих були зареєстровані в префектурах Міягі та Фукусіма, проте наразі не зрозуміло, чи хтось отримав серйозні травми.



По всій країні щонайменше 950 000 будинків залишилися без електропостачання, заявив речник уряду Кацунобу Като.



Пізніше Като додав, що кілька електростанцій в країні наразі не працюють.



Як повідомлялося, у суботу, 13 лютого, неподалік узбережжя Японії зафіксували потужний землетрус магнітудою 7,1. Загрози цунамі наразі немає. Епіцентр землетрусу знаходився на північному сході Японії, в районі префектури Фукусіма.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. Внаслідок землетрусу неподалік префектури Фукусіма в Японії постраждали щонайменше 50 людей та вийшли з ладу кілька електростанцій.Як передає Укрінформ про це повідомляє Japantimes.co.jp Повідомлення про постраждалих були зареєстровані в префектурах Міягі та Фукусіма, проте наразі не зрозуміло, чи хтось отримав серйозні травми.По всій країні щонайменше 950 000 будинків залишилися без електропостачання, заявив речник урядуПізніше Като додав, що кілька електростанцій в країні наразі не працюють.Як повідомлялося, у суботу, 13 лютого, неподалік узбережжя Японії зафіксували потужний землетрус магнітудою 7,1. Загрози цунамі наразі немає. Епіцентр землетрусу знаходився на північному сході Японії, в районі префектури Фукусіма.

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