У Фінляндії зібрали 55 тонн жиру з різдвяних страв для переробки у паливо
Сьогодні, 05:14
Фінська нафтопереробна компанія Neste вже вп’яте провела в країні кампанію зі збору жиру від різдвяних страв під назвою Ham Trick. Зібраний жир тепер перетворять у дизельне паливо.
Про це пише спеціалізоване видання про паливну індустрію PetrolPlaza. Повідомляє Громадське.
Кампанію у Фінляндії традиційно проводять із кінця грудня до початку січня. Жителям країни пропонують збирати жир, який виділяється при готуванні різдвяних страв із м'яса чи риби, і здавати його в спеціальні приймальні пункти.
Зібраний в межах акції Ham Trick жир Neste перетворює в дизельне паливо. Мета ініціативи — показати переваги так званої циркулярної економіки, в межах якої вживані товари перетворюють на придатні до повторного використання.
Цього року в кампанії, за даними Neste, взяли участь 240 тисяч людей, які загалом зібрали 55 тонн відходів. Найбільше накопичили жиру з окостів, оскільки їх в країні частіше готують на Різдво.
У Neste вказують, що зібраних цьогоріч відходів вистачить, щоб об'їхати Землю на автомобілі 17 разів. Торік фіни зібрали більше жиру — 60 тонн, хоча в акції взяли участь на 40 тисяч людей менше.
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Про це пише спеціалізоване видання про паливну індустрію PetrolPlaza. Повідомляє Громадське.
Кампанію у Фінляндії традиційно проводять із кінця грудня до початку січня. Жителям країни пропонують збирати жир, який виділяється при готуванні різдвяних страв із м'яса чи риби, і здавати його в спеціальні приймальні пункти.
Зібраний в межах акції Ham Trick жир Neste перетворює в дизельне паливо. Мета ініціативи — показати переваги так званої циркулярної економіки, в межах якої вживані товари перетворюють на придатні до повторного використання.
Цього року в кампанії, за даними Neste, взяли участь 240 тисяч людей, які загалом зібрали 55 тонн відходів. Найбільше накопичили жиру з окостів, оскільки їх в країні частіше готують на Різдво.
У Neste вказують, що зібраних цьогоріч відходів вистачить, щоб об'їхати Землю на автомобілі 17 разів. Торік фіни зібрали більше жиру — 60 тонн, хоча в акції взяли участь на 40 тисяч людей менше.
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