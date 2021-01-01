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У Фінляндії зібрали 55 тонн жиру з різдвяних страв для переробки у паливо

У Фінляндії зібрали 55 тонн жиру з різдвяних страв для переробки у паливо
Фінська нафтопереробна компанія Neste вже вп’яте провела в країні кампанію зі збору жиру від різдвяних страв під назвою Ham Trick. Зібраний жир тепер перетворять у дизельне паливо.

Про це пише спеціалізоване видання про паливну індустрію PetrolPlaza. Повідомляє Громадське.

Кампанію у Фінляндії традиційно проводять із кінця грудня до початку січня. Жителям країни пропонують збирати жир, який виділяється при готуванні різдвяних страв із м'яса чи риби, і здавати його в спеціальні приймальні пункти.

Зібраний в межах акції Ham Trick жир Neste перетворює в дизельне паливо. Мета ініціативи — показати переваги так званої циркулярної економіки, в межах якої вживані товари перетворюють на придатні до повторного використання.

Цього року в кампанії, за даними Neste, взяли участь 240 тисяч людей, які загалом зібрали 55 тонн відходів. Найбільше накопичили жиру з окостів, оскільки їх в країні частіше готують на Різдво.

У Neste вказують, що зібраних цьогоріч відходів вистачить, щоб об'їхати Землю на автомобілі 17 разів. Торік фіни зібрали більше жиру — 60 тонн, хоча в акції взяли участь на 40 тисяч людей менше.

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Теги: жир, дизпаливо, переробка, Фінляндія
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