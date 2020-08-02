Творці «Гри престолів» і Х'ю Джекман знімають серіал про зникнення лісів

Девід Беньофф та Деніел Бретт Вайс у співпраці з актором та продюсером Х'ю Джекманом випустять серіал для стрімінгового сервісу Netflix.



Як передає



Телешоу знімуть за романом Річарда Пауерса «Верхній ярус».



Сценарій пілотного епізоду серіалу написав Річард Роббінс, який також працював над «Зразковими бунтарками» та «12 мавпами». Окрім Джекмана, Беньоффа та Вайса, виконавчими продюсерами виступлять Роббінс, Пауерс та Бернадетт Колфілд, яка раніше працювала над «Грою престолів».



Книга Річарда Пауерса, опублікована 2018 року, стала дванадцятим твором письменника. Роман був навіяний життям та роботою відомого американського еколога Сюзанн Сімард.



«Верхній ярус» розповідає про п'ять дерев, які вступають у контакт з дев'ятьма людьми, щоб привернути їхню увагу до зникнення лісів на Землі.



Беньофф, Вайс та Джекман є великими шанувальниками книги. Екранізація «Верхнього ярусу» - це третій серіал, над яким Беньофф та Вайс працюють для Netflix. Раніше вони розпочали виробництво «Кафедри», де головну роль має зіграти Сандра О, та адаптації науково-фантастичного роману «Завдання трьох тіл» Лю Цісіня.

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