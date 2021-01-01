15 лютого на Волині: гортаючи календар

День народження 15 лютого у начальника відділу інформаційного забезпечення діяльності Волинської обласної ради(на фото) та колишнього прессекретаря Луцького прикордонного загонуТакож сьогодні святкують день народження науковець та журналіст, ексфутболіст луцької "Волині"Вітаємо їх зі святом, бажаємо здоров’я, радості від життя та достатку.Сьогодні православні відзначають Стрітення Господнє – пам'ять про те, як Свята Діва Марія принесла до Єрусалимського Храму Ісуса Христа на 40-й день після Його народження.Діву Марію з Йосифом і немовлям зустрів сивий старий Симеон, який чекав зустрічі з Господом вже багато років. Згідно з Євангелієм від Луки, Симеон був праведником, але він не повірив у можливість народження Спасителя від Діви Марії. І тоді Дух Святий напророчив йому, що він зможе вмерти лише тоді, як побачить народження Господа. Те й сталося – Симеон міг одержати тепер вічний спокій. Перед смертю він сповістив, що Немовля, яке йому нарешті судилося побачити, вийде «на служіння спасіння людей».Стрітення відзначають на 40-й день після дня народження Ісуса Христа.Окрім того, щорічно 15 лютого в Україні відзначається День вшанування учасників бойових дій на території інших держав. Ця пам’ятна дата приурочена до роковин виведення радянських військ з Афганістану у 1989 році.Афганська війна (1979-1989) була останньою з великих імперських авантюр Радянського Союзу та стала однією з вагомих причин його краху. 15 лютого 1989 року останній радянський солдат залишив афганську землю — війна була програна а через два роки не стало і імперії.Також 15 лютого 1995 року була заснована газета «Досвітня зоря», яка тепер виходить під назвою «Волинська газета».