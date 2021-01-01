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У відділках поліції на Волині встановлять рецепції

У відділках поліції на Волині встановлять рецепції
Протягом 2021 року на Волині мають відкрити так звані фронт-офіси для поліції.

Про це в програмі «Актуально» на 12 каналі розповів Юрій Крошко, начальник Головного управління Національної поліції у Волинській області.

«Фронт-офіс – це місце зустрічі людей, створене для того, аби надавати більш якісний сервіс. Люди звикли, що прийшли в поліцію, там є якесь загратоване віконечко або закуток, огороджений барною стійкою. Фронт-офіс – це буде рецепція. Це коли прийшла людина, а її зустрічає фаховий і привітний працівник поліції, який, якщо не може відповісти на всі питання, то точно знає, де знайти іншого працівника, який надасть усі відповіді», – каже головний поліцейський області.

В таких фронт-офісах будуть обладнанні приміщення для написання заяв та пояснень, місце, щоб поговорити. Такі офіси уже діють у Києві. Там навіть є спеціальні «бокси», де людина може вибрати потрібну їм послугу поліції на екрані. Найчастіше – це сплата штрафу.

Такі офіси планують встановити у Камінь-Каширському, Луцькому, Ковельському та Володимир-Волинському районах.


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Теги: поліція, рецепція, фронт-офіс
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