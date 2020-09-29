Спалах гепатиту А під Одесою: захворіли 15 дітей та дорослий





Серед хворих – 15 дітей (одна дитина усиновлена і 14 дітей взяті під опіку). Про це інформують на сайті



В будинку проводиться комплекс санітарно-гігієнічних та протиепідемічних заходів.



Джерело інфікування поки не встановили.



Гепатит А називають ще Хворобою Боткіна або жовтяницею. Це гостра інфекційна хвороба з ураженням печінки, яка потрапляє в організм людини через їжу або воду, забруднену інфікованими випорожненнями.



Інкубаційний період складає два тижні і більше. Водночас, перехворівши один раз на гепатит А, людина отримує імунітет проти інфекції на все життя.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. Захворювання на вірусний гепатит А підтвердили у 16 осіб, які проживають у приватному житловому будинку у місті Роздільна Одеської області.Серед хворих – 15 дітей (одна дитина усиновлена і 14 дітей взяті під опіку). Про це інформують на сайті ДСНС В будинку проводиться комплекс санітарно-гігієнічних та протиепідемічних заходів.Джерело інфікування поки не встановили.Гепатит А називають ще Хворобою Боткіна або жовтяницею. Це гостра інфекційна хвороба з ураженням печінки, яка потрапляє в організм людини через їжу або воду, забруднену інфікованими випорожненнями.Інкубаційний період складає два тижні і більше. Водночас, перехворівши один раз на гепатит А, людина отримує імунітет проти інфекції на все життя.

Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію