Спалах гепатиту А під Одесою: захворіли 15 дітей та дорослий
Сьогодні, 10:48
Захворювання на вірусний гепатит А підтвердили у 16 осіб, які проживають у приватному житловому будинку у місті Роздільна Одеської області.
Серед хворих – 15 дітей (одна дитина усиновлена і 14 дітей взяті під опіку). Про це інформують на сайті ДСНС.
В будинку проводиться комплекс санітарно-гігієнічних та протиепідемічних заходів.
Джерело інфікування поки не встановили.
Гепатит А називають ще Хворобою Боткіна або жовтяницею. Це гостра інфекційна хвороба з ураженням печінки, яка потрапляє в організм людини через їжу або воду, забруднену інфікованими випорожненнями.
Інкубаційний період складає два тижні і більше. Водночас, перехворівши один раз на гепатит А, людина отримує імунітет проти інфекції на все життя.
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Серед хворих – 15 дітей (одна дитина усиновлена і 14 дітей взяті під опіку). Про це інформують на сайті ДСНС.
В будинку проводиться комплекс санітарно-гігієнічних та протиепідемічних заходів.
Джерело інфікування поки не встановили.
Гепатит А називають ще Хворобою Боткіна або жовтяницею. Це гостра інфекційна хвороба з ураженням печінки, яка потрапляє в організм людини через їжу або воду, забруднену інфікованими випорожненнями.
Інкубаційний період складає два тижні і більше. Водночас, перехворівши один раз на гепатит А, людина отримує імунітет проти інфекції на все життя.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
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