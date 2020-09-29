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Спалах гепатиту А під Одесою: захворіли 15 дітей та дорослий

Спалах гепатиту А під Одесою: захворіли 15 дітей та дорослий
Захворювання на вірусний гепатит А підтвердили у 16 осіб, які проживають у приватному житловому будинку у місті Роздільна Одеської області.

Серед хворих – 15 дітей (одна дитина усиновлена і 14 дітей взяті під опіку). Про це інформують на сайті ДСНС.

В будинку проводиться комплекс санітарно-гігієнічних та протиепідемічних заходів.

Джерело інфікування поки не встановили.

Гепатит А називають ще Хворобою Боткіна або жовтяницею. Це гостра інфекційна хвороба з ураженням печінки, яка потрапляє в організм людини через їжу або воду, забруднену інфікованими випорожненнями.

Інкубаційний період складає два тижні і більше. Водночас, перехворівши один раз на гепатит А, людина отримує імунітет проти інфекції на все життя.

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Теги: спалах, гепатит, діти, ДСНС
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