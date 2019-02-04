У волинській громаді, де священник привітав Путіна, провели першу літургію після переходу до ПЦУ





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Для того, щоб провести перше богослужіння в храмі з моменту рішення громади пройшло півроку. Перейти до ПЦУ вирішили на зборах у серпні 2020-го року, які зібрали після того, як отець Олексій Шаран (УПЦ), що служив в храмі, привітав Путіна з Днем ангела.





До храму на богослужіння завітав єпископ Володимир-Волинський і Турійський Матфей (Шевчук). До слова, літургія відбувалася українською мовою.



“Християнство – це універсальна релігія, яка поєднує народи і мови. Але в першу чергу йде наша і ми повинні молитися на тій мові, якою розмовляємо. Мовою тієї країни, на чиїй землі живемо”, – сказав єпископ.





Віряни-активісти Галинівки, які нещодавно в Волинській обласній державній адміністрації добивалися права реєстрації їхньої релігійної громади, отримали почесні грамоти від єпархії.



Серед них були староста села, психологиня та доцентка Антоніна Євтодюк та адокат Микола Сорокопуд.





Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. У храмі села Галинівка Оваднівської громади 13-го лютого провели перше богослужіння після переходу до ПЦУ та офіційної реєстрації нової релігійної громади.Про це повідомляє БУГ Для того, щоб провести перше богослужіння в храмі з моменту рішення громади пройшло півроку. Перейти до ПЦУ вирішили на зборах у серпні 2020-го року, які зібрали після того, як отець Олексій Шаран (УПЦ), що служив в храмі, привітав Путіна з Днем ангела.До храму на богослужіння завітав єпископ Володимир-Волинський і Турійський(Шевчук). До слова, літургія відбувалася українською мовою.“Християнство – це універсальна релігія, яка поєднує народи і мови. Але в першу чергу йде наша і ми повинні молитися на тій мові, якою розмовляємо. Мовою тієї країни, на чиїй землі живемо”, – сказав єпископ.Віряни-активісти Галинівки, які нещодавно в Волинській обласній державній адміністрації добивалися права реєстрації їхньої релігійної громади, отримали почесні грамоти від єпархії.Серед них були староста села, психологиня та доцентката адокат

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