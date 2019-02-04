вхід реєстрація
Правила   Реклама   Контакти  

У волинській громаді, де священник привітав Путіна, провели першу літургію після переходу до ПЦУ

У волинській громаді, де священник привітав Путіна, провели першу літургію після переходу до ПЦУ
У храмі села Галинівка Оваднівської громади 13-го лютого провели перше богослужіння після переходу до ПЦУ та офіційної реєстрації нової релігійної громади.

Про це повідомляє БУГ.

Для того, щоб провести перше богослужіння в храмі з моменту рішення громади пройшло півроку. Перейти до ПЦУ вирішили на зборах у серпні 2020-го року, які зібрали після того, як отець Олексій Шаран (УПЦ), що служив в храмі, привітав Путіна з Днем ангела.

У волинській громаді, де священник привітав Путіна, провели першу літургію після переходу до ПЦУ
У волинській громаді, де священник привітав Путіна, провели першу літургію після переходу до ПЦУ
У волинській громаді, де священник привітав Путіна, провели першу літургію після переходу до ПЦУ
У волинській громаді, де священник привітав Путіна, провели першу літургію після переходу до ПЦУ

До храму на богослужіння завітав єпископ Володимир-Волинський і Турійський Матфей (Шевчук). До слова, літургія відбувалася українською мовою.

“Християнство – це універсальна релігія, яка поєднує народи і мови. Але в першу чергу йде наша і ми повинні молитися на тій мові, якою розмовляємо. Мовою тієї країни, на чиїй землі живемо”, – сказав єпископ.

У волинській громаді, де священник привітав Путіна, провели першу літургію після переходу до ПЦУ
У волинській громаді, де священник привітав Путіна, провели першу літургію після переходу до ПЦУ

Віряни-активісти Галинівки, які нещодавно в Волинській обласній державній адміністрації добивалися права реєстрації їхньої релігійної громади, отримали почесні грамоти від єпархії.

Серед них були староста села, психологиня та доцентка Антоніна Євтодюк та адокат Микола Сорокопуд.

У волинській громаді, де священник привітав Путіна, провели першу літургію після переходу до ПЦУ
У волинській громаді, де священник привітав Путіна, провели першу літургію після переходу до ПЦУ
У волинській громаді, де священник привітав Путіна, провели першу літургію після переходу до ПЦУ
У волинській громаді, де священник привітав Путіна, провели першу літургію після переходу до ПЦУ

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
Теги: Галинівка, громада, церква, богослужіння
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
Коментарі 0
  • Статус коментування: премодерація для всіх
Коментарі, у яких порушуватимуться Правила, модератор видалятиме без попереджень.
Вибір редактора
Пересадка органів у Волинській обласній клінічній лікарні: коли це відбудеться і на якому етапі підготовка
У Луцьку заборонили «варварське» кронування дерев
Погуляйко віддав майже 5 гектарів лісу у користування, серед «власників» – луцька депутатка
Усі новини на тему "Вибір редактора"
Останні новини
Фермери з громади на Волині самотужки розчистили дорогу до міста. ВІДЕО
Сьогодні, 18:55
У волинській громаді, де священник привітав Путіна, провели першу літургію після переходу до ПЦУ
Сьогодні, 18:24
У День закоханих на Волині – весільний бум
Сьогодні, 17:32
У Луцьку юні спортсмени провели відкриті тренування з біатлону. ФОТО
Сьогодні, 16:51
Знайшли 11-класника з Ківерців, який пішов з дому і не повернувся
Сьогодні, 16:27
Схожі новини
У селі на Волині відбулося перше богослужіння після переходу громади до ПЦУ. ФОТО У селі на Волині відбулося перше богослужіння після переходу громади до ПЦУ. ФОТО
04 лютий, 2019, 08:39
Громада на Волині, де настоятель привітав Путіна з іменинами, офіційно перейшла до ПЦУ Громада на Волині, де настоятель привітав Путіна з іменинами, офіційно перейшла до ПЦУ
15 січень, 11:07
На Волині дві церкви передадуть громадам у користування На Волині дві церкви передадуть громадам у користування
26 грудень, 2020, 08:29
Карантин вихідного дня: повідомили, чи правитимуть в церквах Луцька Карантин вихідного дня: повідомили, чи правитимуть в церквах Луцька
13 листопад, 2020, 02:08
Популярне
rating
Перегляди
Коментарі
Фермери з громади на Волині самотужки розчистили дорогу до міста. ВІДЕО
Сьогодні, 18:55
 0
У волинській громаді, де священник привітав Путіна, провели першу літургію після переходу до ПЦУ
Сьогодні, 18:24
 0
У День закоханих на Волині – весільний бум
Сьогодні, 17:32
 0
У Луцьку юні спортсмени провели відкриті тренування з біатлону. ФОТО
Сьогодні, 16:51
 0
Знайшли 11-класника з Ківерців, який пішов з дому і не повернувся
Сьогодні, 16:27
 0
Медіа
відео
1/8