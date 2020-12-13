В українській армії – 540 хворих із коронавірусом





Про це інформує



"За минулу добу зареєстрували 21 новий випадок захворювання на гостру респіраторну хворобу COVID-19. Із них до закладів охорони здоров’я госпіталізували чотирьох осіб", - йдеться у повідомленні.



Уточнюється, що стан здоров’я хворих задовільний, призначене необхідне лікування.



У Командуванні медсил також інформують, що станом на 10.00 14 лютого у Збройних Силах на COVID-19 хворіють 540 осіб.



Загалом за час пандемії одужали 15 433 особи, летальних випадків - 44.



На ізоляції перебувають 86 осіб.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. У ЗСУ за минулу добу зареєстрували 21 новий випадок зараження коронавірусом. Загалом станом на 14 лютого у Збройних Силах на COVID-19 хворіють 540 осіб.Про це інформує Командування медичних сил ЗСУ "За минулу добу зареєстрували 21 новий випадок захворювання на гостру респіраторну хворобу COVID-19. Із них до закладів охорони здоров’я госпіталізували чотирьох осіб", - йдеться у повідомленні.Уточнюється, що стан здоров’я хворих задовільний, призначене необхідне лікування.У Командуванні медсил також інформують, що станом на 10.00 14 лютого у Збройних Силах на COVID-19 хворіють 540 осіб.Загалом за час пандемії одужали 15 433 особи, летальних випадків - 44.На ізоляції перебувають 86 осіб.

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