В українській армії – 540 хворих із коронавірусом
Сьогодні, 11:37
У ЗСУ за минулу добу зареєстрували 21 новий випадок зараження коронавірусом. Загалом станом на 14 лютого у Збройних Силах на COVID-19 хворіють 540 осіб.
Про це інформує Командування медичних сил ЗСУ.
"За минулу добу зареєстрували 21 новий випадок захворювання на гостру респіраторну хворобу COVID-19. Із них до закладів охорони здоров’я госпіталізували чотирьох осіб", - йдеться у повідомленні.
Уточнюється, що стан здоров’я хворих задовільний, призначене необхідне лікування.
У Командуванні медсил також інформують, що станом на 10.00 14 лютого у Збройних Силах на COVID-19 хворіють 540 осіб.
Загалом за час пандемії одужали 15 433 особи, летальних випадків - 44.
На ізоляції перебувають 86 осіб.
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Про це інформує Командування медичних сил ЗСУ.
"За минулу добу зареєстрували 21 новий випадок захворювання на гостру респіраторну хворобу COVID-19. Із них до закладів охорони здоров’я госпіталізували чотирьох осіб", - йдеться у повідомленні.
Уточнюється, що стан здоров’я хворих задовільний, призначене необхідне лікування.
У Командуванні медсил також інформують, що станом на 10.00 14 лютого у Збройних Силах на COVID-19 хворіють 540 осіб.
Загалом за час пандемії одужали 15 433 особи, летальних випадків - 44.
На ізоляції перебувають 86 осіб.
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