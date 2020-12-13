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В українській армії – 540 хворих із коронавірусом

В українській армії – 540 хворих із коронавірусом
У ЗСУ за минулу добу зареєстрували 21 новий випадок зараження коронавірусом. Загалом станом на 14 лютого у Збройних Силах на COVID-19 хворіють 540 осіб.

Про це інформує Командування медичних сил ЗСУ.

"За минулу добу зареєстрували 21 новий випадок захворювання на гостру респіраторну хворобу COVID-19. Із них до закладів охорони здоров’я госпіталізували чотирьох осіб", - йдеться у повідомленні.

Уточнюється, що стан здоров’я хворих задовільний, призначене необхідне лікування.

У Командуванні медсил також інформують, що станом на 10.00 14 лютого у Збройних Силах на COVID-19 хворіють 540 осіб.

Загалом за час пандемії одужали 15 433 особи, летальних випадків - 44.

На ізоляції перебувають 86 осіб.

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Теги: ЗСУ, коронавірус
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