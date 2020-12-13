Де на Волині виявили нові випадки коронавірусу за минулу добу
Сьогодні, 12:26
За минулу добу на Волині зареєстрували 78 випадків захворювання на COVID-19.
Про це інформує Волинський обласний лабораторний центр.
Зокрема, нові випадки виявили у:
м. Луцьк – 26,
Луцький район – 12,
Горохівський район – 3,
Ківерцівський район – 7,
Рожищенський район – 4,
м. Нововолинськ – 3,
Іваничівський район – 1,
Локачинський район – 2,
Ковельський район – 1,
Любомльський район – 2,
Шацький район – 4,
Ратнівський район – 2,
Камінь-Каширський район – 3,
Любешівський район – 6,
Маневицький район – 2.
Усього станом на 14 лютого в області зареєстрували 38 102 випадки.
Одужали – 35 434 особи (за останню добу – 31).
Летальні випадки – 602 (за останню добу – 0).
Методом ПЛР всього обстежили 151 737 осіб, за минулу добу обстежили — 314 осіб.
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Про це інформує Волинський обласний лабораторний центр.
Зокрема, нові випадки виявили у:
м. Луцьк – 26,
Луцький район – 12,
Горохівський район – 3,
Ківерцівський район – 7,
Рожищенський район – 4,
м. Нововолинськ – 3,
Іваничівський район – 1,
Локачинський район – 2,
Ковельський район – 1,
Любомльський район – 2,
Шацький район – 4,
Ратнівський район – 2,
Камінь-Каширський район – 3,
Любешівський район – 6,
Маневицький район – 2.
Усього станом на 14 лютого в області зареєстрували 38 102 випадки.
Одужали – 35 434 особи (за останню добу – 31).
Летальні випадки – 602 (за останню добу – 0).
Методом ПЛР всього обстежили 151 737 осіб, за минулу добу обстежили — 314 осіб.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
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