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Спецтема: Коронавірус COVID-19
 

Де на Волині виявили нові випадки коронавірусу за минулу добу

Де на Волині виявили нові випадки коронавірусу за минулу добу
За минулу добу на Волині зареєстрували 78 випадків захворювання на COVID-19.

Про це інформує Волинський обласний лабораторний центр.

Зокрема, нові випадки виявили у:

м. Луцьк – 26,
Луцький район – 12,
Горохівський район – 3,
Ківерцівський район – 7,
Рожищенський район – 4,
м. Нововолинськ – 3,
Іваничівський район – 1,
Локачинський район – 2,
Ковельський район – 1,
Любомльський район – 2,
Шацький район – 4,
Ратнівський район – 2,
Камінь-Каширський район – 3,
Любешівський район – 6,
Маневицький район – 2.

Усього станом на 14 лютого в області зареєстрували 38 102 випадки.

Одужали – 35 434 особи (за останню добу – 31).

Летальні випадки – 602 (за останню добу – 0).

Методом ПЛР всього обстежили 151 737 осіб, за минулу добу обстежили — 314 осіб.

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Теги: коронавірус, Волинь, Луцьк, інфекція, хвороба
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