Де на Волині виявили нові випадки коронавірусу за минулу добу





Про це інформує



Зокрема, нові випадки виявили у:



м. Луцьк – 26,

Луцький район – 12,

Горохівський район – 3,

Ківерцівський район – 7,

Рожищенський район – 4,

м. Нововолинськ – 3,

Іваничівський район – 1,

Локачинський район – 2,

Ковельський район – 1,

Любомльський район – 2,

Шацький район – 4,

Ратнівський район – 2,

Камінь-Каширський район – 3,

Любешівський район – 6,

Маневицький район – 2.



Усього станом на 14 лютого в області зареєстрували 38 102 випадки.



Одужали – 35 434 особи (за останню добу – 31).



Летальні випадки – 602 (за останню добу – 0).



Методом ПЛР всього обстежили 151 737 осіб, за минулу добу обстежили — 314 осіб.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. За минулу добу на Волині зареєстрували 78 випадків захворювання на COVID-19.Про це інформує Волинський обласний лабораторний центр Зокрема, нові випадки виявили у:м. Луцьк – 26,Луцький район – 12,Горохівський район – 3,Ківерцівський район – 7,Рожищенський район – 4,м. Нововолинськ – 3,Іваничівський район – 1,Локачинський район – 2,Ковельський район – 1,Любомльський район – 2,Шацький район – 4,Ратнівський район – 2,Камінь-Каширський район – 3,Любешівський район – 6,Маневицький район – 2.Усього станом на 14 лютого в області зареєстрували 38 102 випадки.Одужали – 35 434 особи (за останню добу – 31).Летальні випадки – 602 (за останню добу – 0).Методом ПЛР всього обстежили 151 737 осіб, за минулу добу обстежили — 314 осіб.

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