У поліції Волині скоротили 40 керівних посад. ВІДЕО





Про це в програмі «Актуально» на Юрій Крошко, начальник Головного управління Національної поліції у Волинській області.



«На території Волині відтепер є два районних управління (у Луцькому та Ковельському районах) та два районних відділи (у Володимир-Волинському та Камінь-Каширському районах). Колишні районні центри залишилися підрозділами поліції, кількість працівників залежить від кількості скоєних злочинів та густоти населення», – каже Юрій Крошко.



Чисельність поліцейських на Волині не змінилася, але їх могли перевести з одного місця служби на інше. Наприклад, у Шацькому та Локачинському районах були скорочені підрозділи кримінальної поліції та слідства. Такі підрозділи передані до районних управлінь та відділів.



«На сорок посад стало менше керівних… За рахунок них введені інші посади нижчого рангу. Люди почали працювати, як то кажуть, на землі. Займаються поліцейською роботою. Фонд заробітної плати залишився той самий», – каже Юрій Крошко.



Для мешканців області після такого реформування нічого не має змінитися. Єдине, що протягом січня дехто міг стикатися із певними незручностями через те, що відбувалися технічні зміни і кримінальні провадження могли передавати з одного відділку в інший.





Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. Через утворення чотирьох районів на Волині реформували і відділи поліції. Як наслідок скоротили 40 керівних посад.Про це в програмі «Актуально» на 12 каналі розповів, начальник Головного управління Національної поліції у Волинській області.«На території Волині відтепер є два районних управління (у Луцькому та Ковельському районах) та два районних відділи (у Володимир-Волинському та Камінь-Каширському районах). Колишні районні центри залишилися підрозділами поліції, кількість працівників залежить від кількості скоєних злочинів та густоти населення», – каже Юрій Крошко.Чисельність поліцейських на Волині не змінилася, але їх могли перевести з одного місця служби на інше. Наприклад, у Шацькому та Локачинському районах були скорочені підрозділи кримінальної поліції та слідства. Такі підрозділи передані до районних управлінь та відділів.«На сорок посад стало менше керівних… За рахунок них введені інші посади нижчого рангу. Люди почали працювати, як то кажуть, на землі. Займаються поліцейською роботою. Фонд заробітної плати залишився той самий», – каже Юрій Крошко.Для мешканців області після такого реформування нічого не має змінитися. Єдине, що протягом січня дехто міг стикатися із певними незручностями через те, що відбувалися технічні зміни і кримінальні провадження могли передавати з одного відділку в інший.

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