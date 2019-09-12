На Донбасі загинули троє українських військових – підірвалися на невідомому пристрої





Про це повідомляє оперативно-тактичне угруповання "Північ" у



"Сьогодні, 14 лютого, неподалік населеного пункту Новолуганське, що в районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання "Північ", під час переміщення на позиції, внаслідок підриву на невідомому вибуховому пристрої загинули троє військовослужбовців зі складу Об'єднаних сил", - йдеться у повідомленні.



На місці події працює керівний склад військової частини та робоча група військової служби правопорядку. Обставини з’ясовуються.



Командування висловлює щирі та глибокі співчуття рідним і близьким загиблих воїнів.

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