На Донбасі загинули троє українських військових – підірвалися на невідомому пристрої
Сьогодні, 13:30
Троє військовослужбовців зі складу Об'єднаних сил загинули внаслідок підриву на невідомому вибуховому пристрої неподалік населеного пункту Новолуганське.
Про це повідомляє оперативно-тактичне угруповання "Північ" у Фейсбуці.
"Сьогодні, 14 лютого, неподалік населеного пункту Новолуганське, що в районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання "Північ", під час переміщення на позиції, внаслідок підриву на невідомому вибуховому пристрої загинули троє військовослужбовців зі складу Об'єднаних сил", - йдеться у повідомленні.
На місці події працює керівний склад військової частини та робоча група військової служби правопорядку. Обставини з’ясовуються.
Командування висловлює щирі та глибокі співчуття рідним і близьким загиблих воїнів.
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Про це повідомляє оперативно-тактичне угруповання "Північ" у Фейсбуці.
"Сьогодні, 14 лютого, неподалік населеного пункту Новолуганське, що в районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання "Північ", під час переміщення на позиції, внаслідок підриву на невідомому вибуховому пристрої загинули троє військовослужбовців зі складу Об'єднаних сил", - йдеться у повідомленні.
На місці події працює керівний склад військової частини та робоча група військової служби правопорядку. Обставини з’ясовуються.
Командування висловлює щирі та глибокі співчуття рідним і близьким загиблих воїнів.
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