Волинського поліцейського, який спричинив аварію на службовому авто, оштрафували

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Вранці 3 грудня минулого року в Ковелі трапилася дорожньо-транспортна пригода.
На перехресті вулиць Грушевського та Міцкевича поліцейська машина «Isuzu» з увімкненим проблисковим маячком проїхала на червоне світло і зіткнулася з автівкою «Volkswagen Touran». Пише Ковель медіа.
Внаслідок зіткнення транспортні засоби зазнали пошкоджень. На поліцейського, який порушив Правила дорожнього руху, склали адміністративний протокол.
У судовому засіданні він визнав свою провину та сказав, що не переконався у безпечності проїзду перехрестя на червоний сигнал світлофора. Як відомо, у такому випадку слід було увімкнути спеціальний звуковий сигнал для привернення уваги водіїв.
Ковельський міськрайонний суд визнав правоохоронця винним і оштрафував на 340 гривень.
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На перехресті вулиць Грушевського та Міцкевича поліцейська машина «Isuzu» з увімкненим проблисковим маячком проїхала на червоне світло і зіткнулася з автівкою «Volkswagen Touran». Пише Ковель медіа.
Внаслідок зіткнення транспортні засоби зазнали пошкоджень. На поліцейського, який порушив Правила дорожнього руху, склали адміністративний протокол.
У судовому засіданні він визнав свою провину та сказав, що не переконався у безпечності проїзду перехрестя на червоний сигнал світлофора. Як відомо, у такому випадку слід було увімкнути спеціальний звуковий сигнал для привернення уваги водіїв.
Ковельський міськрайонний суд визнав правоохоронця винним і оштрафував на 340 гривень.
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