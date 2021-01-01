Волинського поліцейського, який спричинив аварію на службовому авто, оштрафували





На перехресті вулиць Грушевського та Міцкевича поліцейська машина «Isuzu» з увімкненим проблисковим маячком проїхала на червоне світло і



Внаслідок зіткнення транспортні засоби зазнали пошкоджень. На поліцейського, який порушив Правила дорожнього руху, склали адміністративний протокол.



У судовому засіданні він визнав свою провину та сказав, що не переконався у безпечності проїзду перехрестя на червоний сигнал світлофора. Як відомо, у такому випадку слід було увімкнути спеціальний звуковий сигнал для привернення уваги водіїв.



Ковельський міськрайонний суд визнав правоохоронця винним і оштрафував на 340 гривень.





Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. Вранці 3 грудня минулого року в Ковелі трапилася дорожньо-транспортна пригода.На перехресті вулиць Грушевського та Міцкевича поліцейська машина «Isuzu» з увімкненим проблисковим маячком проїхала на червоне світло і зіткнулася з автівкою «Volkswagen Touran» . Пише Ковель медіа Внаслідок зіткнення транспортні засоби зазнали пошкоджень. На поліцейського, який порушив Правила дорожнього руху, склали адміністративний протокол.У судовому засіданні він визнав свою провину та сказав, що не переконався у безпечності проїзду перехрестя на червоний сигнал світлофора. Як відомо, у такому випадку слід було увімкнути спеціальний звуковий сигнал для привернення уваги водіїв.Ковельський міськрайонний суд визнав правоохоронця винним і оштрафував на 340 гривень.

Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію