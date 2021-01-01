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Волинського поліцейського, який спричинив аварію на службовому авто, оштрафували

Волинського поліцейського, який спричинив аварію на службовому авто, оштрафували
Вранці 3 грудня минулого року в Ковелі трапилася дорожньо-транспортна пригода.

На перехресті вулиць Грушевського та Міцкевича поліцейська машина «Isuzu» з увімкненим проблисковим маячком проїхала на червоне світло і зіткнулася з автівкою «Volkswagen Touran». Пише Ковель медіа.

Внаслідок зіткнення транспортні засоби зазнали пошкоджень. На поліцейського, який порушив Правила дорожнього руху, склали адміністративний протокол.

У судовому засіданні він визнав свою провину та сказав, що не переконався у безпечності проїзду перехрестя на червоний сигнал світлофора. Як відомо, у такому випадку слід було увімкнути спеціальний звуковий сигнал для привернення уваги водіїв.

Ковельський міськрайонний суд визнав правоохоронця винним і оштрафував на 340 гривень.


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Теги: поліцейський, аварія, Ковель, штраф
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