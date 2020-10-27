В луцькому палаці культури через спалах коронавірусу – двотижневий карантин



масових заходів.



Про це інформує дирекція Волинської обласної філармонії.



Із цієї причини концерт “Музика любові” за участі Академічного

камерного оркестру “Кантабіле” та солістів філармонії – народного артиста України Василя Чепелюка, Соломії Денисюк, Юлії Єфімчук, який мав відбутись 14 лютого о 18:00, переноситься на 28 лютого. Квитки дійсні.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. У зв’язку зі спалахом коронавірусної хвороби серед працівників Палацу культури міста Луцька і згідно із рішенням міської комісії з техногенно-екологічної безпеки та надзвичайних ситуацій, приміщення Палацу культури впродовж двох тижнів буде недоступним для проведеннямасових заходів.Про це інформує дирекція Волинської обласної філармонії.Із цієї причини концерт “Музика любові” за участі Академічногокамерного оркестру “Кантабіле” та солістів філармонії – народного артиста України, який мав відбутись 14 лютого о 18:00, переноситься на 28 лютого. Квитки дійсні.

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