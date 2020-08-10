У Китаї зламався атракціон, на якому каталися люди: майже два десятки травмувалися. ВІДЕО





Про це повідомило місцеве агентство "Сіньхуа" з посиланням на місцеву владу. Пише



Через збій деякі відвідувачі, як зазначається, випали з гойдалок. На відеокадрах видно, що люди на каруселі перебували досить високо над землею, але раптово частина конструкції впала і деякі з громадян просто випали з кабінок.



На місце події оперативно приїхали співробітники швидкої допомоги. Постраждалих ушпиталили до лікарні, троє з них перебувають у важкому стані. Атракціон наразі тимчасово закрили.



Mal funcionamiento en parque de juegos en la ciudad de Hunan, China. 13/02/21. pic.twitter.com/QXmdoJdkEp — Ruben Abarca (@AbarcaRbn) February 14, 2021

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. У провінції Хунань в Китаї на атракціоні "ланцюгові каруселі" сталася аварія, у результаті якої постраждало щонайменше 16 осіб. Люди просто вилітали з кабін каруселі.Про це повідомило місцеве агентство "Сіньхуа" з посиланням на місцеву владу. Пише ТСН Через збій деякі відвідувачі, як зазначається, випали з гойдалок. На відеокадрах видно, що люди на каруселі перебували досить високо над землею, але раптово частина конструкції впала і деякі з громадян просто випали з кабінок.На місце події оперативно приїхали співробітники швидкої допомоги. Постраждалих ушпиталили до лікарні, троє з них перебувають у важкому стані. Атракціон наразі тимчасово закрили.

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