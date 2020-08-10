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У Китаї зламався атракціон, на якому каталися люди: майже два десятки травмувалися. ВІДЕО

У Китаї зламався атракціон, на якому каталися люди: майже два десятки травмувалися. ВІДЕО
У провінції Хунань в Китаї на атракціоні "ланцюгові каруселі" сталася аварія, у результаті якої постраждало щонайменше 16 осіб. Люди просто вилітали з кабін каруселі.

Про це повідомило місцеве агентство "Сіньхуа" з посиланням на місцеву владу. Пише ТСН.

Через збій деякі відвідувачі, як зазначається, випали з гойдалок. На відеокадрах видно, що люди на каруселі перебували досить високо над землею, але раптово частина конструкції впала і деякі з громадян просто випали з кабінок.

На місце події оперативно приїхали співробітники швидкої допомоги. Постраждалих ушпиталили до лікарні, троє з них перебувають у важкому стані. Атракціон наразі тимчасово закрили.


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Теги: Китай, карусель, травма, аварія
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