У Китаї зламався атракціон, на якому каталися люди: майже два десятки травмувалися. ВІДЕО
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У провінції Хунань в Китаї на атракціоні "ланцюгові каруселі" сталася аварія, у результаті якої постраждало щонайменше 16 осіб. Люди просто вилітали з кабін каруселі.
Про це повідомило місцеве агентство "Сіньхуа" з посиланням на місцеву владу. Пише ТСН.
Через збій деякі відвідувачі, як зазначається, випали з гойдалок. На відеокадрах видно, що люди на каруселі перебували досить високо над землею, але раптово частина конструкції впала і деякі з громадян просто випали з кабінок.
На місце події оперативно приїхали співробітники швидкої допомоги. Постраждалих ушпиталили до лікарні, троє з них перебувають у важкому стані. Атракціон наразі тимчасово закрили.
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Про це повідомило місцеве агентство "Сіньхуа" з посиланням на місцеву владу. Пише ТСН.
Через збій деякі відвідувачі, як зазначається, випали з гойдалок. На відеокадрах видно, що люди на каруселі перебували досить високо над землею, але раптово частина конструкції впала і деякі з громадян просто випали з кабінок.
На місце події оперативно приїхали співробітники швидкої допомоги. Постраждалих ушпиталили до лікарні, троє з них перебувають у важкому стані. Атракціон наразі тимчасово закрили.
Mal funcionamiento en parque de juegos en la ciudad de Hunan, China. 13/02/21. pic.twitter.com/QXmdoJdkEp— Ruben Abarca (@AbarcaRbn) February 14, 2021
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