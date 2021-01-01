У Луцьку юні спортсмени провели відкриті тренування з біатлону. ФОТО





Про це інформують на сайті



В Центральному парку культури та відпочинку імені Лесі Українки вже відбулись відкриті тренування з біатлону та їзди на бігових лижах. Вихованці ДЮСШ №3 на лижній трасі демонстрували свої вміння швидко бігти на лижах та влучно стріляти. Уже після них, усі охочі мали змогу постріляти з біатлонної гвинтівки та пробігтися засніженими алеями парку на лижах.





Окрім того, зимові розваги тривали й на снігових гірках біля мультифункціонального спортивного майданчика на вулиці Глушець та дамбі в Центральному парку культури та відпочинку імені Лесі Українки.



Спуститись з гірки ще мають змогу усі охочі, адже вони у вільному доступні цілодобово.





Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. У Луцьку продовжується свято зимового дозвілля «Сніжна зима – 2021». На відміну від вчорашнього дня, сьогоднішні розваги носять спортивний характер.Про це інформують на сайті Луцької міської ради В Центральному парку культури та відпочинку імені Лесі Українки вже відбулись відкриті тренування з біатлону та їзди на бігових лижах. Вихованці ДЮСШ №3 на лижній трасі демонстрували свої вміння швидко бігти на лижах та влучно стріляти. Уже після них, усі охочі мали змогу постріляти з біатлонної гвинтівки та пробігтися засніженими алеями парку на лижах.Окрім того, зимові розваги тривали й на снігових гірках біля мультифункціонального спортивного майданчика на вулиці Глушець та дамбі в Центральному парку культури та відпочинку імені Лесі Українки.Спуститись з гірки ще мають змогу усі охочі, адже вони у вільному доступні цілодобово.

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