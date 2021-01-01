Знайшли 11-класника з Ківерців, який пішов з дому і не повернувся
Сьогодні, 16:27
Поліцейські розшукали учня 11-класу школи №1 з міста Ківерці Владислава Торожнюка.
Про це інформує пресслужба ГУНП у Волинській області.
Нагадаємо, що хлопець пішов з дому ще 12 лютого зранку.
Зрештою неповнолітнього знайшли та передали матері. Перебував у м. Рівне.
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Про це інформує пресслужба ГУНП у Волинській області.
Нагадаємо, що хлопець пішов з дому ще 12 лютого зранку.
Зрештою неповнолітнього знайшли та передали матері. Перебував у м. Рівне.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
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