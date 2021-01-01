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Знайшли 11-класника з Ківерців, який пішов з дому і не повернувся

Знайшли 11-класника з Ківерців, який пішов з дому і не повернувся
Поліцейські розшукали учня 11-класу школи №1 з міста Ківерці Владислава Торожнюка.

Про це інформує пресслужба ГУНП у Волинській області.

Нагадаємо, що хлопець пішов з дому ще 12 лютого зранку.

Зрештою неповнолітнього знайшли та передали матері. Перебував у м. Рівне.

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Теги: школяр, Ківерці, розшук, поліція
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