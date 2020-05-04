На двох вулицях у місті на Волині будуватимуть каналізаційну мережу
Сьогодні, 19:50
Нове будівництво каналізаційної мережі на вулиці Данила Галицького – вулиці Рєпіна у Нововолинську коштуватиме до 268,9 тисячі гривень.
Про це повідомляє Волинь онлайн.
Виконавця робіт визначать у результаті відкритих торгів. Організовує торги КП «Нововолинськводоканал».
Тендерні пропозиції приймають до 23 лютого. Очікувана вартість становить 268,9 тисячі гривень.
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Про це повідомляє Волинь онлайн.
Виконавця робіт визначать у результаті відкритих торгів. Організовує торги КП «Нововолинськводоканал».
Тендерні пропозиції приймають до 23 лютого. Очікувана вартість становить 268,9 тисячі гривень.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
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