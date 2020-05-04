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На двох вулицях у місті на Волині будуватимуть каналізаційну мережу

На двох вулицях у місті на Волині будуватимуть каналізаційну мережу
Нове будівництво каналізаційної мережі на вулиці Данила Галицького – вулиці Рєпіна у Нововолинську коштуватиме до 268,9 тисячі гривень.

Про це повідомляє Волинь онлайн.

Виконавця робіт визначать у результаті відкритих торгів. Організовує торги КП «Нововолинськводоканал».

Тендерні пропозиції приймають до 23 лютого. Очікувана вартість становить 268,9 тисячі гривень.

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Теги: Нововолинськ, каналізація, тендер
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