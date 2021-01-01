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Снігу по пояс: волинська громада – «повністю відрізана від світу». ФОТО

Снігу по пояс: волинська громада – «повністю відрізана від світу». ФОТО
Жителі села Соснина Іваничівської громади нарікають на нерозчищені від снігу дороги.

Про це повідомляє БУГ.

Люди зазначають, що село повністю відрізане від світу. Дороги немає як зі сторони села Менчичі, так і з Грибовиці.

Розповідають, снігоочисна техніка останній раз була в четвер, 11-го лютого. Снігу по пояс, а місцями й вище.

За словами мешканців, влада на прохання вирішити проблему не відповідає.

Снігу по пояс: волинська громада – «повністю відрізана від світу». ФОТО
Снігу по пояс: волинська громада – «повністю відрізана від світу». ФОТО
Снігу по пояс: волинська громада – «повністю відрізана від світу». ФОТО
Снігу по пояс: волинська громада – «повністю відрізана від світу». ФОТО
Снігу по пояс: волинська громада – «повністю відрізана від світу». ФОТО

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Теги: Іваничівська громада, сніг, заметіль
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