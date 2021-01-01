Снігу по пояс: волинська громада – «повністю відрізана від світу». ФОТО





Про це повідомляє



Люди зазначають, що село повністю відрізане від світу. Дороги немає як зі сторони села Менчичі, так і з Грибовиці.



Розповідають, снігоочисна техніка останній раз була в четвер, 11-го лютого. Снігу по пояс, а місцями й вище.



За словами мешканців, влада на прохання вирішити проблему не відповідає.





Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. Жителі села Соснина Іваничівської громади нарікають на нерозчищені від снігу дороги.Про це повідомляє БУГ Люди зазначають, що село повністю відрізане від світу. Дороги немає як зі сторони села Менчичі, так і з Грибовиці.Розповідають, снігоочисна техніка останній раз була в четвер, 11-го лютого. Снігу по пояс, а місцями й вище.За словами мешканців, влада на прохання вирішити проблему не відповідає.

Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію