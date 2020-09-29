Актову залу опечатали: волинський коледж потребує ремонту. ВІДЕО





На виготовлення проєктно-кошторисної документації потрібно 600 тисяч гривень, каже директор закладу Василь Панасюк. Повідомляє



Майже рік тому пожежники заборонили використовувати приміщення через відсутність пожежної сигналізації. Нині вхід до актової зали коледжу опечатаний. Цього навчального року в актовій залі не займалися, каже студент Павло Ігнатьєв. Репетиції камерного оркестру коледжу відбуваються у пристосованому приміщенні.



Через карантин масових заходів не відбувається, тому потреби в актовій залі нині немає, каже викладачка Валентина Барабаш. З її слів, заняття відбуваються у танцювальних класах, однак для повноцінної роботи зал потрібен.



У коледжі є мала актова зала, де за потреби можна проводити малі камерні концерти, зазначив директор Волинського коледжу культури і мистецтв імені Ігоря Стравінського Василь Панасюк. В аварійному приміщенні великої актової зали потрібно оновлювати стіни, сцену, світло, звук.



Аби швидше вирішити ситуацію, потрібно шукати гроші на ремонт через грантові проєкти, каже заступник начальника управління культури облдержадміністрації Валерій Дмитрук. Додає: питання щодо ремонту мають й інші заклади культури в області.



Нагадаємо, коледж культури та мистецтв імені Ігоря Стравінського припиняє набір на заочну форму навчання на всі спеціальності та закриває два відділи. Рішення про закриття двох відділів у закладі прийняли зважаючи на потреби часу.





Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. Актова зала у Волинському коледжі культури та мистецтв імені Ігоря Стравінського потребує капітального ремонту.На виготовлення проєктно-кошторисної документації потрібно 600 тисяч гривень, каже директор закладу. Повідомляє Суспільне Майже рік тому пожежники заборонили використовувати приміщення через відсутність пожежної сигналізації. Нині вхід до актової зали коледжу опечатаний. Цього навчального року в актовій залі не займалися, каже студент. Репетиції камерного оркестру коледжу відбуваються у пристосованому приміщенні.Через карантин масових заходів не відбувається, тому потреби в актовій залі нині немає, каже викладачка. З її слів, заняття відбуваються у танцювальних класах, однак для повноцінної роботи зал потрібен.У коледжі є мала актова зала, де за потреби можна проводити малі камерні концерти, зазначив директор Волинського коледжу культури і мистецтв імені Ігоря Стравінського Василь Панасюк. В аварійному приміщенні великої актової зали потрібно оновлювати стіни, сцену, світло, звук.Аби швидше вирішити ситуацію, потрібно шукати гроші на ремонт через грантові проєкти, каже заступник начальника управління культури облдержадміністрації. Додає: питання щодо ремонту мають й інші заклади культури в області.Нагадаємо, коледж культури та мистецтв імені Ігоря Стравінського припиняє набір на заочну форму навчання на всі спеціальності та закриває два відділи. Рішення про закриття двох відділів у закладі прийняли зважаючи на потреби часу.

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