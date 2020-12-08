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На Волині візьмуться за реконструкцію залізничних переїздів

На Волині візьмуться за реконструкцію залізничних переїздів
Регіональна філія «Львівська залізниця» АТ «Українська залізниця» 2 лютого за результатами тендеру замовила ТОВ «Науково-виробниче об’єднання «Трансавтоматика» будівельних робіт на 56,88 млн грн.

Про це повідомляють «НАШІ ГРОШІ».

До кінця 2021 року фірма реконструює пристрої переїзної сигналізації станційних і перегінних переїздів. Це перша черга реконструкції споруд залізниці з електрифікацією дільниці Ковель-Ізов-Держкордон у Волинській області. Зокрема йдеться про станції Ковель, Люблинець-Волинський, Турійськ, Овадно, Володимир-Волинський, Устилуг, Ізов, Лудин і пост 8 км. Гарантійний строк експлуатації становитиме десять років.

За підсумковою відомістю ресурсів без доставки і ПДВ, більшість коштів припадає на спеціалізоване обладнання. Найдорожчими є шлагбауми ШАП.ТА з електродвигуном постійного струму з довжиною бруса 6 м зі світлодіодними головками та звуковим сигналом «Сирена» по 91 тис грн. На сайті фірми сказано, що вона їх виготовляє.

Релейні стативи СРКМ-97 527.11.74-03 коштують по 78 тис грн., а пристрої грозозахисту «Барьер-АБЧК-3М» (АТ-ОРФП-О РЦ) – по 70 тис грн. Перші пристрої виробляє ПрАТ «Завод Трансзв’язок» із Харкова, а другі – російське ООО «Компания «Стальэнерго».

Сигнально-блокувальний кабель СБзПУ 19х2х0,9 замовили по 131 грн./м. У 2019 році на виграному цією ж фірмою тендері «Південно-Західної залізниці» він коштував 132 грн./м, а філія «Центр забезпечення виробництва» замовляла його по 130 грн./м. В Україні його виробником зокрема може бути завод «Південкабель», «Одескабель» або «Азовкабель».

Нині переможна пропозиція виявилась на 3% нижчою від очікуваної вартості закупівлі.

Конкурентами були одеське ТОВ «Комунікації та інженерні мережі» і дніпровське ТОВ «Будівельно-монтажний поїзд-870».

Загалом із 2008 року переможець отримав підрядів у залізниці на суму 450,93 млн грн.

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Теги: залізничний переїзд, тендер, реконструкція
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