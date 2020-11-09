Волинянин заплатить кількатисячний штраф за спробу відкупити товариша від патрульних





Щоб водій уникнув відповідальності,



На місце виїхала слідчо-оперативна група Ковельського районного управління поліції, яка зафіксувала факт дачі неправомірної вигоди 39-річним жителем села Луківка.



За цим фактом було відкрите кримінальне провадження.



Під час досудового розслідування прокурор та обвинувачений уклали угоду про визнання винуватості.



Ковельський міськрайонний суд затвердив угоду та призначив чоловіку штраф у розмірі 17 тисяч гривень.





Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. 17 січня під час патрулювання міста Ковель правоохоронці виявили у центрі легковик «ГАЗ-31029» з відсутніми бамперами.Щоб водій уникнув відповідальності, пасажир автомобіля запропонував поліцейському хабар у розмірі 200 гривень . Пише Ковель медіа На місце виїхала слідчо-оперативна група Ковельського районного управління поліції, яка зафіксувала факт дачі неправомірної вигоди 39-річним жителем села Луківка.За цим фактом було відкрите кримінальне провадження.Під час досудового розслідування прокурор та обвинувачений уклали угоду про визнання винуватості.Ковельський міськрайонний суд затвердив угоду та призначив чоловіку штраф у розмірі 17 тисяч гривень.

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