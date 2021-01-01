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У волинській громаді хочуть встановити відеонагляд та обмежити продаж алкоголю

У волинській громаді хочуть встановити відеонагляд та обмежити продаж алкоголю
Волинський регіональний офіс Програми ULEAD з Європою провів онлайн-консультацію для Зимнівської тергромади.

З посадовими особами громад працював Андрій Погорілий – радник з питань децентралізації та місцевого самоврядування. Повідомляє Район.Володимир-Волинський.

Зауважимо, що покращення ситуації із громадською безпекою зменшує соціальну напруженість, створює «соціальний капітал» (готовність людей до співпраці для досягнення спільної мети) і забезпечує стабільність, у такий спосіб заохочуючи людей залишатися у своїх громадах чи переселятися з інших місць, водночас сприяючи розвитку підприємницької діяльності та залученню інвестицій.

На запит Зимнівської ТГ присутні розглянули два важливі компоненти безпеки в громаді, а саме:

- організацію системи відеонагляду в населених пунктах громади;
- повноваження місцевої ради щодо обмеження продажу алкогольних та тютюнових виробів», – йдеться у повідомленні.

«Приємно розуміти, що маленька сільська територіальна громада ставить перед собою амбітну ціль – зробити громаду безпечною для її жителів» - зауважив Андрій Погорілий.

Нагадаємо, Зимнівська сільська територіальна громада сформована в добровільному порядку в жовтні 2015 року. Відповідно до розпорядження КМУ №708-р від 12 червня 2020 року до її складу увійшла частина розформованої Привітненської територіальної громади.

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Теги: Зимнівська громада, алкоголь, відеонагляд
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