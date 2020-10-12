У Луцьку пройшов чемпіонат зі стрільби з лука





Побували на відкритті та поспілкувалися зі спортсменами й журналісти



Змагання організувала громадська організація «Федерація стрільби з лука міста Луцьк» та стрілецький клуб «Луцькі соколи» на чолі з ветеранкою Майєю Москвич. Стрільби проходили у приміщенні луцької школи №19. Через карантинні обмеження спортсмени змагалися у дві зміни.





Відкриття традиційно розпочали з гімну України. До учасників з напутнім словом звернувся священник, побажав їм спортивних досягнень та прочитав молитву.



На події побували голова постійної комісії з питань сім’ї, молоді, спорту та туризму Волиньради Віктор Галан-Влащук та депутат Луцької міської ради Олександр Лазука. Суддею змагань був Олександр Калиніченко. Як зазначила Майя Москвич, чоловік є автором методики, за якою тренуються стрільці.





«Це невеличке, але дуже важливе для нас свято», – зазначила Майя Москвич.



Хвилювання у спортсменів було помітне. Микола Костєлов, який із червня 2020 року тренується у клубі, розповів, що у ніч перед змаганнями не міг спокійно спати.





Наталія Артинюк розповіла, що у клубі почувається щасливою і часом проводить на тренуванні понад чотири години. Дівчина розповіла, що саме завдяки стрілецькому клубу їй вдалося здійснити свою мрію та відчути себе героїнею фільмів і казок.



«Я завжди була іншою, навіть у дитинстві відрізнялася від подружок: я не гралася ляльками, а майструвала лук. Мене захоплювали фільми і казки про героїв-лучників. І от тепер я тут», – поділилася Наталія Артинюк.





Спортсмени тренуються тричі на тиждень. Кажуть, що завжди знаходять час для клубу, адже для них вкрай важливо досягати хороших результатів.



Отож, переможцями змагань стали: 1 місце – Валерій Таранов, 2 місце – Микола Костєлов, 3 місце – Олег Дучемінський.



Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. У Луцьку 13 лютого відбувся відкритий чемпіонат Волинської області зі стрільби з лука.Побували на відкритті та поспілкувалися зі спортсменами й журналісти Район.Луцьк Змагання організувала громадська організація «Федерація стрільби з лука міста Луцьк» та стрілецький клуб «Луцькі соколи» на чолі з ветеранкою. Стрільби проходили у приміщенні луцької школи №19. Через карантинні обмеження спортсмени змагалися у дві зміни.Відкриття традиційно розпочали з гімну України. До учасників з напутнім словом звернувся священник, побажав їм спортивних досягнень та прочитав молитву.На події побували голова постійної комісії з питань сім’ї, молоді, спорту та туризму Волиньрадита депутат Луцької міської ради. Суддею змагань був. Як зазначила Майя Москвич, чоловік є автором методики, за якою тренуються стрільці.«Це невеличке, але дуже важливе для нас свято», – зазначила Майя Москвич.Хвилювання у спортсменів було помітне., який із червня 2020 року тренується у клубі, розповів, що у ніч перед змаганнями не міг спокійно спати.розповіла, що у клубі почувається щасливою і часом проводить на тренуванні понад чотири години. Дівчина розповіла, що саме завдяки стрілецькому клубу їй вдалося здійснити свою мрію та відчути себе героїнею фільмів і казок.«Я завжди була іншою, навіть у дитинстві відрізнялася від подружок: я не гралася ляльками, а майструвала лук. Мене захоплювали фільми і казки про героїв-лучників. І от тепер я тут», – поділилася Наталія Артинюк.Спортсмени тренуються тричі на тиждень. Кажуть, що завжди знаходять час для клубу, адже для них вкрай важливо досягати хороших результатів.Отож, переможцями змагань стали:

Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію