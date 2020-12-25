На Чернігівщині чоловік заявив про вбивство, щоб копи розчистили сніг біля будинку





Про це повідомляє



Подробиці він не розкрив, а лише сказав, щоб направили до нього наряд поліції та спецтехніку, пояснивши, що через сніг легкові автомобілі не доїдуть.



До чоловіка приїхав наряд поліції, який з’ясував, що вбивства таки не було. Чоловік просто був незадоволений, що біля його будинку не почистили сніг. Йому здавалося, що так у нього вийде вирішити цю проблему.



На нього правоохоронці склали адміністративний протокол за завідомо неправдивий виклик спеціальних служб. Йому загрожує штраф від 51 до 119 грн.





Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. Житель села Грибова Чернігівській області зателефонував у поліцію і заявив, що він убив вітчима.Про це повідомляє Суспільне Подробиці він не розкрив, а лише сказав, щоб направили до нього наряд поліції та спецтехніку, пояснивши, що через сніг легкові автомобілі не доїдуть.До чоловіка приїхав наряд поліції, який з’ясував, що вбивства таки не було. Чоловік просто був незадоволений, що біля його будинку не почистили сніг. Йому здавалося, що так у нього вийде вирішити цю проблему.На нього правоохоронці склали адміністративний протокол за завідомо неправдивий виклик спеціальних служб. Йому загрожує штраф від 51 до 119 грн.

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