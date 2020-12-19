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«Відрізані» від світу через перемети села на Волині рятують важкою технікою

«Відрізані» від світу через перемети села на Волині рятують важкою технікою
У минулі вихідні для розчищення автошляхів від снігу у Волинській області залучили важку інженерну техніку.

Про це інформує управління ДСНС України у Волинській області.

Зокрема, з 13 лютого на території Павлівської ОТГ для розчищення доріг залучили важку інженерну техніку аварійно-рятувального загону спецпризначення Управління ДСНС України у Волинській області – шляхопрокладач БАТ-2 та тягач МАЗ-537 з напівпричепом.

13 лютого рятувальники розчистили 48 кілометрів доріг, а 14 лютого – 124 кілометри, завдяки чому було відновили сполучення між 15 населеними пунктами територіальної громади.

15 лютого техніку передислокували в село Шклинь Горохівського району, де також запланували розчищення доріг від снігу.
«Відрізані» від світу через перемети села на Волині рятують важкою технікою

«Відрізані» від світу через перемети села на Волині рятують важкою технікою

«Відрізані» від світу через перемети села на Волині рятують важкою технікою


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Теги: ДСНС, Волинь, замети, техніка, сніг
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