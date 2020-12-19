«Відрізані» від світу через перемети села на Волині рятують важкою технікою
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У минулі вихідні для розчищення автошляхів від снігу у Волинській області залучили важку інженерну техніку.
Про це інформує управління ДСНС України у Волинській області.
Зокрема, з 13 лютого на території Павлівської ОТГ для розчищення доріг залучили важку інженерну техніку аварійно-рятувального загону спецпризначення Управління ДСНС України у Волинській області – шляхопрокладач БАТ-2 та тягач МАЗ-537 з напівпричепом.
13 лютого рятувальники розчистили 48 кілометрів доріг, а 14 лютого – 124 кілометри, завдяки чому було відновили сполучення між 15 населеними пунктами територіальної громади.
15 лютого техніку передислокували в село Шклинь Горохівського району, де також запланували розчищення доріг від снігу.
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Про це інформує управління ДСНС України у Волинській області.
Зокрема, з 13 лютого на території Павлівської ОТГ для розчищення доріг залучили важку інженерну техніку аварійно-рятувального загону спецпризначення Управління ДСНС України у Волинській області – шляхопрокладач БАТ-2 та тягач МАЗ-537 з напівпричепом.
13 лютого рятувальники розчистили 48 кілометрів доріг, а 14 лютого – 124 кілометри, завдяки чому було відновили сполучення між 15 населеними пунктами територіальної громади.
15 лютого техніку передислокували в село Шклинь Горохівського району, де також запланували розчищення доріг від снігу.
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